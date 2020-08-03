匯控今公布業績 業界看法分歧

高盛看好籲買入 降目標價

高盛指出，預計匯控明年盈利將增長接近一倍，並會於2022年再增長20%，預料管理層或會就今年下半年或明年的信貸成本及收入作出評論，認為隨着收入增長恢復，匯控或將呈現「V形」反彈，其撥備或將於明年起逐漸下降，雖然匯控最大的香港市場沒有增長，但其仍然保持香港最大的市場份額。該行預計，銀行明年每股派息將恢復至0.51美元（約3.95港元），與「停派息」前水平相若，股息收益率11%。該行重申「買入」評級，並將目標價由58元，下調至55元。若以上周五股價計，尚有57%的潛在升幅。

摩通料受累中美緊張 評「中性」

摩通則表示，由年初至今，一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）已下降約240個基點（100個基點等於1厘），預計匯控今明兩年的淨利息收入，或將分別下降8%及5%，儘管銀行貸款增長仍保持彈性，但在經濟仍需要較長時間復蘇下，港元存款增長已經開始受壓。該行認為，因應疫情第三波爆發，部分封鎖措施再次出台，加上中美關係緊張，估計匯控於香港的盈利前景將受到巨大壓力，該行預計，匯控明年或2022年每股股息為0.21美元（約1.63港元）。該行維持對匯控「中性」評級，並已將目標價下調9%至35元。