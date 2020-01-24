憂今季GDP更差 財爺促寬旅遊限制

疫情未受控 穩經濟無從談起

陳茂波表示，本港經濟增長「三頭馬車」中，私人消費開支在第二季按年跌幅達14.5%，比首季擴闊3.9個百分點；反映投資的本地固定資產形成上季跌幅亦擴大到20.6%。出口方面，整體貨物出口跌幅則由首季的9.7%收窄到第二季的2.1%。然而，旅遊業受疫情困擾而陷於停頓，第二季本港服務輸出急跌46.6%。雖然如此，6月份疫情曾稍為緩和，市民略為恢復日常生活出行，零售業銷售貨值跌幅隨即由5月份的32.9%，收窄到6月份的24.8%。可見疫情是經濟活動的最大制約。

他指出，本港已連續超過10日，每日新冠肺炎確診個案超過100宗水平，以現時的情况來看，如不能盡快控制疫情，「穩住經濟將會無從談起」，並稱第三季經濟也許會承受更大的壓力。

籲准持健康碼港人遊內地澳門

陳茂波提到，特區政府財政資源有限，無止境的政府援助與紓困不可能是長久之策，故首要做好內循環「控制疫情、個案清零」，讓市民能恢復正常生活及出行，本地經濟才能恢復活力與動力。他又表示，內地已有效控疫且民眾恢復出行，如果香港也能管控好疫情，便可透過「旅遊氣泡」安排，讓持有健康碼的港人到內地和澳門公幹和旅遊；並通過同樣安排，讓內地及澳門的商務和遊客來港，這將能以最快的速度恢復商貿活動、幫助旅遊、零售及餐飲等行業，以及保障相關行業的「打工仔」。