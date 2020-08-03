植物肉炸雞登場 冀成核心產品

她表示，肯德基作為快餐品牌，品牌的「炸雞」已深入民心，今次以較「相宜」價格推出植物肉產品，至今市場接受程度很高，成績亦非常鼓舞，更可以吸納一些以往不光顧肯德基的客人，亦因為有多種選擇而到訪。她續指，除炸雞及漢堡包外，未來亦會探索更多產品，例如小食、甚至是植物肉配搭飯。

每年推7至8款新口味 力吸新客

肯德基一年最少推出約7至8款炸雞，袁柔敏指出，念頭可以來自世界各地的肯德基分支，再由市場推廣部門邀請客人作概念篩選（concept screening），去年底更會在先在一些店舖測試反應，經過多番調整才推出市場。她笑言，每個口味研發需時約數個月，現時研發部門已完成2021年的口味構思。以今年為例，「椒麻脆辣雞」是肯德基的新嘗試，因為原先認為香港人不太喜歡吃辣，多年來未曾推出辣雞，但客人接受程度很高，可謂「打開一條血路」；而今年5月再度推出的鹹蛋黃金系列，反映「好嘢唔怕再重複」。她預告，年底仍有不少驚喜之作，不但是炸雞，葡撻、飲品亦會推創新產品。