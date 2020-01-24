經濟

港KFC疫市外賣增 擬攻民生區 8月增開兩分店 推手機點餐減工序

【明報專訊】香港餐飲業生意受疫情影響，不過連鎖快餐店肯德基香港及澳門行政總裁袁柔敏接受專訪時指出，品牌自2018年底致力數碼化，包括加入自助點餐機、手機應用程式點餐等，去年更投入更多資源至外送業務，提高滲透率。她表示，雖然疫情「少咗人出街一定有影響」，但整體生意較平穩，而外賣自取生意更有明顯增長，未來亦會保持新鮮感吸引客人。

明報記者 蕭嘉聰

袁柔敏解釋，在第一波疫情爆發時，客人仍會猶豫在家煮食抑或叫外賣，堂食需求仍然很高，經過數個月已「學叻咗」，政府早前公布禁止晚市堂食後，只須一晚就立即轉成外賣或外賣自取。她指出，公司早在1月底已開始執行社交距離、員工必須戴上口罩等措施，第一波疫情期間未有關門，既可幫助生意，餐廳更成為少數仍可帶旺人流的元素，亦令業主十分開心。

餐廳可助帶旺人流

她指出，肯德基現時有88間分店，8月將會再開兩間分店，今明年繼續有開店計劃。她又指，暫時未見香港的租金水平下跌，但留意到住宅區的需求很大，未來會繼續在該區開店，亦會尋找旅遊區、位置便利的店舖，並加強店舖數碼化。隨着外賣生意不斷增長，相信店舖面積會逐漸減細，但須預留更多自取空間，適應不同情况。

她強調，餐飲業始終是「人嘅生意」，多年來一直面對人手問題，品牌加強數碼化後，手機點餐佔整體銷售約三至四成，員工可擔任更高增值工作，包括在食客高峰時間改為執餐加快出餐速度。肯德基今年亦開設全職新崗位「Chicken Chef（炸雞專員）」，專門控制炸雞品質，每間分店所需的員工人數保持一致，客人體驗更佳。

外賣着重速度 運力成最大挑戰

至於近月成為餐飲業「重中之重」的外賣生意，袁柔敏指出，運力是現時的最大挑戰，始終香港持電單車牌照人數有限；而各個平台的「客路」亦不一樣，例如第三方平台多為辦公室及二人家庭客，因此公司亦會加強合作，達至百花齊放。她強調，「速度」是外賣服務最重要元素，而肯德基透過數碼化獲得的數據，則可了解每個地區的特性，從而調整運力及提供合適優惠，讓客人可在1小時內收到食物。她舉例指，近日肯德基嘗試在部分地方推出「30分鐘挑戰」，參加挑戰的客人即可獲贈一杯汽水，如肯德基未能完成挑戰，客人就可獲贈一個葡撻，除了令品牌變得更有趣，亦是一項可令客人感受到品牌重視外送速度的措施。

自家平台推獨有套餐吸客

另外，自家平台亦會推出獨有套餐吸客。她笑言，通常客人光顧肯德基主要是吃炸雞，近日外賣需求大增，7月中即在自家平台推出「全雞宴」。考慮到香港人吃飯「好緊要」，平台亦設有主打一家四口客人、4個桶飯及葡撻的「桶飯餐」。

相關字詞﹕武漢肺炎 新冠肺炎 餐飲業 外賣 袁柔敏 肯德基

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