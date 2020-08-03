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富蘭克林鄧普頓Edward Perks：債市估值偏高 股票吸引力升

【明報專訊】富蘭克林鄧普頓多元資產方案團隊首席投資總監Edward Perks表示，目前市場對全球走出疫情及經濟復蘇展望過分樂觀，該行關注高息債的違約風險，指債券估值已變得頗貴，即使股市波動增加，股票相對債券的前景已有所改善。

Edward Perks在第202期（去年6月10日出版）封面故事專訪中表示，雖然他相信中美貿易戰不會明顯失控，惟已公布的關稅對美國經濟的不利影響可能陸續浮現，屆時美股或出現調整，旗下基金當時超配定息債券，當中近一成屬防守力最強的美國國債，擬等美股出現調整後才再增持。

基準利率大跌 推升定息債券估值

由Perks所管理的「富蘭克林入息基金」可因應市况靈活調整股債投資比例，因應上述分析，該基金在去年3月便持有51.86%定息債券，明顯高於股票32.94%的比例（圖1）。事實上，隨着美國經濟有轉弱迹象，聯儲局去年7月便已出乎意料地減息0.25厘，去年9月及10月均再次減息0.25厘，至今年3月因應新冠肺炎疫情連環大幅減息共1.5厘，將聯邦基金利率下端降至零水平（圖2），該基準利率大幅下跌，意味固定息債券的估值上升，Perks早於去年3月便超配定息債券的策略正確。不過，值得注意的是，截至今年6月底，富蘭克林入息基金持有定息債券的比例已回落至44.19%，而股票佔比則回升至35.36%（圖1）。

Perks上周舉行媒體視象會議，闡述該基金在疫情後波動市况下的最新投資部署。

美將大選 政治風險升

Perks指出，旗下多元資產投資策略的看法是，當市場出現波動性（volatility），即意味市場價格與該行的預期價格失去聯繫，帶來投資機會，特別是在疫情後央行放水的大環境下，投資者擔心錯失機會而爭相入市，幾乎所有資產均全線做好，資產之間的關連性轉強。Perks強調，他明白對個別資產的長期展望可能不會很平順地實現，但維持一個多元化的投資組合仍然十分重要，特別在目前投資市場不確定性增加的時候，舉例說，現時美國的衰退環境令很多私營企業的資產負債表及損益表仍未修復，暫時只是由大規模的政府財政刺激來填補，而後者則是由央行來買單。

高息債違約率仍很可能上升

根據Perks分析，即使樂觀假設美國不會爆發新一輪疫情，當地經濟隨之而來會出現擴張，但屆時也要觀察制定政策者是否能夠令疲弱的經濟持續復蘇，特別是今年是美國總統大選年，政治風險高企；此外，不論以貨幣或財政政策救市也好，也可能會出現邊際遞減效應。

Perks總結，目前市場對美國政府有能力支撐市場所有的資產類別抱有很大信心，而他對此有不同看法。他解釋，以高息債來說，預料聯儲局不可能為所有違約的企業提供流動性，所以高息債的違約率仍然很可能上升，因此在定息債券中，該行認為投資級別債券的風險與回報平衡屬更吸引。從不同資產類別來說，該行維持對全球股市對比債券有更高確信性的看法，即使股市的波動增加，股票估值也比債券吸引，換言說，債券估值已變得頗貴，因此股票相對債券的前景已經有所改善。

[封面故事]

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