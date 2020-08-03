6月技術取勝薦美蘭空港 兩月勁升逾4倍

美蘭空港股價勁反背後有國策支持，上月初海南離島旅客免稅購物政策調整，將每人每年免稅購物額度提升至10萬元人民幣，離島免稅商品品種亦由38種增至45種，取消單件商品8000元人民幣免稅限額規定；目前美蘭機場免稅店是海南四家免稅店中唯一支持即購即提的離島免稅店，從海南島飛往全國的任何一個城市，旅客都可以購買到免稅商品。

瑞銀及摩根大通於上月初均曾大手增持美蘭空港，而摩根其後則轉為減持，平均減持價較增持價高逾一倍（表），這亦是摩根在3月增持微創醫療（0853）後再一次買中爆升股；另外，根據最新申報，瑞銀在上月24日持有3537萬股美蘭空港，佔H股比例達15.59%，以上周五收市價47元計，市值16.6億元，屬該股過去兩個月升浪的大贏家。

瑞銀摩根上月初曾大手增持

向前望的話，根據美蘭空港前周五公布，集團擬向母公司配股集資15.2億港元，作為獲轉讓一期跑道及相關資產的代價，事情如何發展，配股如何定價，預料會影響該股短期股價。

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