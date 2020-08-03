霸菱方偉昌：中資股波動增 略減持科網 留意機械設備

明報記者 葉創成

恒指上周變動不大，資金轉炒個別板塊，例如可望受惠於內地增加基建投資的水泥股股價便全線向好。上周五剛好是7月最後一個交易日，恒指在7月上半月氣勢如虹，「ATM」阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690）股價更先後於9 日及10日創歷史新高，但隨着下半月中美關係轉趨緊張，兩國更互相關閉對方的領事館，市場避險情緒升溫，不論大市及「ATM」均出現明顯回吐。

值得留意的是，雖然恒指上月先升後回，惟個別中小型股份及新股表現非常強勁，電子煙股思摩爾國際（6969）於7月10日上市以來長升長有，上周五收報41.65元，短短3周較招股價12.4元勁升2.36倍，每手1000股賺近3萬元；中芯國際（0981）在7月16日登陸上海科創板前一日（15日），H股股價創歷史新高44.8元，半個月升逾六成後，下半個月始出現明顯回吐；而得益於海南離島旅客免稅購物政策調整的美蘭空港（0357）全月股價更勁升3.33倍（見另稿）。

三大挑戰：疫情．中美摩擦．北水南下

霸菱方偉昌上周接受專訪時分析，對於基金經理來說，今年出現新冠肺炎疫情、中美關係緊張及北水加快南下等三大挑戰，自己的投資策略亦要適時作出調整，「今年的最大挑戰相信便是疫情，它對於一般人如何生活、公司如何開會、學生如何上課等眾多領域均帶來轉變。我們一直喜愛中資科技股，在2月至3月疫情令港股A股全面受壓時，便積極致電有關上市公司，了解到它們的網絡銷售在疫情下不跌反升，因此我們當時逆市加倉，至今取得理想回報」。

「第二，近月中美關係緊張屬多年來前所未見，我們也要在這方面好好思考，如果中美的關係將繼續這樣緊張的話，哪些股份會受累呢？哪些股份會有表現呢？」

「第三，本港股票市場的參與者近年有頗大變化，我想說的是，年初至今我們看到南下資金愈來愈多，影響力亦愈來愈大；你也知道內地同胞買股有自己的風格，這樣會增加股份的波動性，這也是為什麼某些股份衝得這麼厲害」。

方偉昌強調，面對上述三大轉變，他選股時也要與時並進，據這些趨勢去調整策略，但始終不變的是，他仍然十分重視個別股份的盈利表現，「股票長線估值始終由盈利增長決定，我任由你這間公司講到自己識飛也好，若最後沒有盈利，股價只會回落，例如何以今年以來Tesla股價這樣強勁呢？因為旗下電動車在內地銷售強勁，支持業績轉虧為盈後，盈利亦可望持續增長」。他又提到，就晶片股而言，旗下基金持有的是某隻台灣龍頭股，其業績有長期往績支持，股價今年以來亦表現理想，即使升幅不及當炒的中資晶片股，但他無意因此改變重視盈利的選股策略。

順應時勢調整策略 重視企業盈利

根據5月基金報告，方偉昌管理的「霸菱香港中國基金」的十大持股包括「ATM」阿里、騰訊及美團外，亦持有京東及TAL，相信可以捕捉到有關科投股過去兩個月的強勁升浪；不過，他亦強調，由於上文所述的市場三大轉變，特別是隨着網易（9999）及京東（9618）於6月從美國預託證券（ADR）回流本港第二上市，投資者亦積極加倉中資科技股，短時間內該板塊的估值提升了不少，旗下基金亦有適時減持鎖定利潤，「若我們的持股股價升得太急，我們也會高位沽售鎖定利潤，並不會說我們喜歡這些股份，便一路不變長期持有，都可以加加減減」。

霸菱香港中國基金十大持股亦包括信達生物（1801）及翰森製藥（3692），方偉昌透露，他在挑選醫藥股時會十分重視管理層及研發團隊的能力，會一直向管理層跟進藥品開發的進展。另外，該基金亦有投資醫療器械股，認為該板塊有一些公司已上市10年或以上，有往績可以參考，相對容易予人信心，而由於該行業始終屬新興產業，若屬新股的話，便要多與管理層溝通、多做研究後始作投資。

美元弱息口低 料港股有支持

雖然恒指已經連跌三周，但方偉昌相信，美國及中國以至全球央行仍然處於放水階段，料港股後市有支持，「第一，你看到美匯走勢近月非常弱；第二，目前全球息口非常低，不論美國息口、倫敦銀行同業拆息（LIBOR）及香港銀行同業拆息（HIBOR）均已持續走低一段時間。綜合來說，我覺得目前全球央行並非處於收水階段，當然如果真是大幅收水，對股票估值是有不利影響的，但暫時這情况仍未出現。從另一角度分析，中國在是次疫情先進先出，經濟亦已率先復蘇，估計下半年GDP按年增長達6%或以上，現時中國都尚未收水，仍未走出疫情陰霾的歐美國家便更難收水，所以即使要擔心收水也是擔心中國收水，但短期我們看不到此事情會發生」。

板塊方面，方偉昌除了繼續長線看好中資科技股及醫療股外，認為短期也可留意機械設備股，「中資科技股及醫療股的前景很好，但唯一的問題是估值，若市場大部分時間只聚焦一兩個板塊，並不是健康的情况；我覺得較為健康的情况是，該兩大高估值的板塊略為整固，大家轉為去吼一些低估值的股份，當中我們目前鍾意機械設備股，首先是其估值不貴，第二是中國及全球應對疫情所採取的財政刺激也包括增加基建投資，中國早前便已發行眾多地方債去支持基建投資，在7月水災過後，今年餘下時間基建項目動工料增加，有利機械設備股取得更多訂單」。

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