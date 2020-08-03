霸菱方偉昌：中資股波動增 略減持科網 留意機械設備

【明報專訊】中美緊張關係持續，恒指上周下跌109點或0.45%，連跌三周，抹去7月首兩周大部分升幅，7月全月僅微升168點或0.69%，今期封面故事訪問霸菱香港中國股票主管方偉昌及富蘭克林鄧普頓多元資產方案團隊首席投資總監Edward Perks分析最新形勢。方偉昌表示，雖然他長線仍看好中資科技股，惟由於不明朗因素多，市場波動性增加，他早前已略為減持該板塊，認為短期可留意受惠基建上馬的機械設備股；Perks則認為，美國及全球債市目前估值已偏高，股市有更多投資機會。
明報記者 葉創成
恒指上周變動不大，資金轉炒個別板塊，例如可望受惠於內地增加基建投資的水泥股股價便全線向好。上周五剛好是7月最後一個交易日，恒指在7月上半月氣勢如虹，「ATM」阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690）股價更先後於9 日及10日創歷史新高，但隨着下半月中美關係轉趨緊張，兩國更互相關閉對方的領事館，市場避險情緒升溫，不論大市及「ATM」均出現明顯回吐。
值得留意的是，雖然恒指上月先升後回，惟個別中小型股份及新股表現非常強勁，電子煙股思摩爾國際（6969）於7月10日上市以來長升長有，上周五收報41.65元，短短3周較招股價12.4元勁升2.36倍，每手1000股賺近3萬元；中芯國際（0981）在7月16日登陸上海科創板前一日（15日），H股股價創歷史新高44.8元，半個月升逾六成後，下半個月始出現明顯回吐；而得益於海南離島旅客免稅購物政策調整的美蘭空港（0357）全月股價更勁升3.33倍（見另稿）。
三大挑戰：疫情．中美摩擦．北水南下
霸菱方偉昌上周接受專訪時分析，對於基金經理來說，今年出現新冠肺炎疫情、中美關係緊張及北水加快南下等三大挑戰，自己的投資策略亦要適時作出調整，「今年的最大挑戰相信便是疫情，它對於一般人如何生活、公司如何開會、學生如何上課等眾多領域均帶來轉變。我們一直喜愛中資科技股，在2月至3月疫情令港股A股全面受壓時，便積極致電有關上市公司，了解到它們的網絡銷售在疫情下不跌反升，因此我們當時逆市加倉，至今取得理想回報」。
「第二，近月中美關係緊張屬多年來前所未見，我們也要在這方面好好思考，如果中美的關係將繼續這樣緊張的話，哪些股份會受累呢？哪些股份會有表現呢？」
「第三，本港股票市場的參與者近年有頗大變化，我想說的是，年初至今我們看到南下資金愈來愈多，影響力亦愈來愈大；你也知道內地同胞買股有自己的風格，這樣會增加股份的波動性，這也是為什麼某些股份衝得這麼厲害」。
方偉昌強調，面對上述三大轉變，他選股時也要與時並進，據這些趨勢去調整策略，但始終不變的是，他仍然十分重視個別股份的盈利表現，「股票長線估值始終由盈利增長決定，我任由你這間公司講到自己識飛也好，若最後沒有盈利，股價只會回落，例如何以今年以來Tesla股價這樣強勁呢？因為旗下電動車在內地銷售強勁，支持業績轉虧為盈後，盈利亦可望持續增長」。他又提到，就晶片股而言，旗下基金持有的是某隻台灣龍頭股，其業績有長期往績支持，股價今年以來亦表現理想，即使升幅不及當炒的中資晶片股，但他無意因此改變重視盈利的選股策略。
順應時勢調整策略 重視企業盈利
根據5月基金報告，方偉昌管理的「霸菱香港中國基金」的十大持股包括「ATM」阿里、騰訊及美團外，亦持有京東及TAL，相信可以捕捉到有關科投股過去兩個月的強勁升浪；不過，他亦強調，由於上文所述的市場三大轉變，特別是隨着網易（9999）及京東（9618）於6月從美國預託證券（ADR）回流本港第二上市，投資者亦積極加倉中資科技股，短時間內該板塊的估值提升了不少，旗下基金亦有適時減持鎖定利潤，「若我們的持股股價升得太急，我們也會高位沽售鎖定利潤，並不會說我們喜歡這些股份，便一路不變長期持有，都可以加加減減」。
霸菱香港中國基金十大持股亦包括信達生物（1801）及翰森製藥（3692），方偉昌透露，他在挑選醫藥股時會十分重視管理層及研發團隊的能力，會一直向管理層跟進藥品開發的進展。另外，該基金亦有投資醫療器械股，認為該板塊有一些公司已上市10年或以上，有往績可以參考，相對容易予人信心，而由於該行業始終屬新興產業，若屬新股的話，便要多與管理層溝通、多做研究後始作投資。
美元弱息口低 料港股有支持
雖然恒指已經連跌三周，但方偉昌相信，美國及中國以至全球央行仍然處於放水階段，料港股後市有支持，「第一，你看到美匯走勢近月非常弱；第二，目前全球息口非常低，不論美國息口、倫敦銀行同業拆息（LIBOR）及香港銀行同業拆息（HIBOR）均已持續走低一段時間。綜合來說，我覺得目前全球央行並非處於收水階段，當然如果真是大幅收水，對股票估值是有不利影響的，但暫時這情况仍未出現。從另一角度分析，中國在是次疫情先進先出，經濟亦已率先復蘇，估計下半年GDP按年增長達6%或以上，現時中國都尚未收水，仍未走出疫情陰霾的歐美國家便更難收水，所以即使要擔心收水也是擔心中國收水，但短期我們看不到此事情會發生」。
板塊方面，方偉昌除了繼續長線看好中資科技股及醫療股外，認為短期也可留意機械設備股，「中資科技股及醫療股的前景很好，但唯一的問題是估值，若市場大部分時間只聚焦一兩個板塊，並不是健康的情况；我覺得較為健康的情况是，該兩大高估值的板塊略為整固，大家轉為去吼一些低估值的股份，當中我們目前鍾意機械設備股，首先是其估值不貴，第二是中國及全球應對疫情所採取的財政刺激也包括增加基建投資，中國早前便已發行眾多地方債去支持基建投資，在7月水災過後，今年餘下時間基建項目動工料增加，有利機械設備股取得更多訂單」。