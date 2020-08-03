經濟

加辣限聚令首周末 十大屋苑5宗成交半年最靜

【明報專訊】加辣限聚令首個周末，在疫情未見好轉下，部分二手業主不開放單位睇樓，令剛過去周末十大屋苑交投淡靜，兩日僅錄5宗成交，為過去半年來最淡靜周末，其中6個屋苑「捧蛋」，惟業界指，新盤銷情理想，反映市場需求仍在，待疫情有明顯好轉後，樓市料會快速反彈。

嘉湖及美孚等6個屋苑「捧蛋」

中原地產統計，十大屋苑周末成交量連跌3周，剛過去兩天僅錄5宗成交，較對上一個周末再減少3宗或37.5%，成交量為半年新低，其中6個屋苑，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊均「捧蛋」。美聯物業分行亦統計，十大屋苑周末僅錄約5宗成交，按周急跌5成，為今年2月初周末後約半年新低。

愛炫美3房額印鬆綁 3年升不足一成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於第三波疫情嚴峻，不少業主亦謝絕開門睇樓，加上連日狂風驟雨，削弱市民睇樓意欲，以致周末二手成交偏淡，惟新盤市場承接力仍強，相信待疫情受控後，樓市將會快速反彈。美聯物業住宅部行政總裁布少明則指，部分準買家憧憬「疫市」減價盤增加，故仍積極透過電話及網上平台了解市况，個別客戶還價幅度較深，導致買賣呈膠着，預期隨着更多放盤業主擴大議價幅度，樓價料有輕微調整壓力，將吸引買家加快入市。其他屋苑方面，市場消息指荃灣海之戀．愛炫美2A座高層C室，為實用791方呎的3房1套單位，以1700萬元易手，實呎21,491元。原業主2017年7月以1559萬元一手購入，持貨3年剛過額印期，現帳面獲利141萬元或約9%。

堅尼地大廈4房6500萬沽 7年來首宗

此外，樓齡58年、只提供12個單位的中半山堅尼地大廈，錄得屋苑近7年來首宗成交，單位為實用2123方呎的中層戶，屬4房間隔，最新以約6500萬元售出，實呎30,617元，成交價及呎價均創屋苑新高。原業主1981年僅以395萬元購入，持貨39年，帳面獲利6105萬元或15倍。

相關字詞﹕豪宅成交 二手成交 堅尼地大廈 海之戀‧愛炫美 限聚令 十大屋苑

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