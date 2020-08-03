上月一手成交跌兩成半 疫情下料本月跌穿千宗

上月推售的大型新盤不多，主要為會德豐（0020）藍田KOKO HILLS及上月底推售的新地（0016）屯門海皇路御海灣。綜合市場資料，上月共錄約1180宗一手買賣，比6月份約1588伙減少約25%，數字連跌兩個月。

代理預期本月新盤推售步伐放緩

不過，利嘉閣地產總裁廖偉強認為，新盤銷情受疫情的影響比二手物業少，至少發展商不會不開放示範單位，亦會控制人流，故新盤銷售數字主要視乎發展商推盤量，惟目前市場主要有御海灣，以及由恒地（0012）負責銷售、香港小輪（0050）及帝國合作發展的屯門青山公路帝御．金灣兩大新盤推售，暫未見有大型新盤擬短期推出，故他認為本月新盤成交量將少於1000宗水平。

一手周末沽逾200伙 帝御佔九成

至於過去兩日周末，新盤錄得約209宗成交，比對上一周同期約135宗多5成，帝御．金灣涉185伙，即佔近九成，該盤今日公布最新銷情，料短期加推，而御海灣周末亦沽約4伙，項目累售146伙，套現逾9.6億元，平均實呎約18439元，發展商指，次輪首次限量推售的三房戶「海灣大宅」亦錄得成交，成交金額達1057萬元，實呎20572元，顯示項目價量兼備。KOKO HILLS昨日透過招標售出第2座1樓及2樓C單位連平台特色戶，4房1套加工作間戶型，實用面積1,211方呎，連509平方呎平台，以2968萬元售出，實呎24,509元。另疫情下有業主選擇撻訂，成交紀錄冊資料顯示，英皇（0163）西半山半山捌號一個實用面積203方呎的11樓D室開放式單位，原5月28日以633.37萬元售出，實呎3.12萬元，惟買家日前取消買賣合約，以採用條款計，估計遭發展商殺訂樓價一成，即約63萬元。