經濟

舖位業主劈價急套現 上月交投增逾四成

【明報專訊】因應疫情政府早前再推出多項防疫措施，投資市場續受牽連，中原（工商舖）資料顯示，7月份市場錄得約265宗整體工商物業買賣個案，涉及總成交金額約42.33億元，按月分別下跌約12%及24%；惟因應市况逆轉，個別商舖業主心急套現離場，令月內連續錄得多宗大幅減價成交，當中7月份舖位成交量則較6月大增逾四成。

整體工商物業265宗跌逾一成

中原（工商舖）董事總經理潘志明指，整體成交宗數下跌，主要來自工廈買賣個案減幅顯著，由6月約230宗下跌至今個月約174宗，減幅約24%，不過7月份舖位錄得約58宗買賣成交，比6月約40宗上升約45%。

潘志明指出，由於政府推出多項防疫限聚措施，更一度禁止全日堂食及將限聚令收緊至兩人，再度重擊零售及餐飲市道，陸續有業主心態轉淡，議價空間進一步擴闊，尤其飲食舖減幅較大，在回報率遞增下，吸引部分實力買家趁低吸納，帶動月內交投量上升，但由於減價盤盤源有限，不論買賣雙方及租客大多持觀望態度，相信本月疫情暫未見好轉迹象，預料工商物業市場難有起色。

甲廈業主劈價增 刺激上月交投

另外，美聯工商舖指，7月份50大指標甲廈錄得5宗買賣成交，較6月份的4宗上升1宗或25%，而上月指標甲廈成交面積增至逾1.06萬方呎，按月升23%。

值得留意的是，上月的成交均於7月中或以後，即本港爆發新一輪疫情後才錄得，而且相關買賣大多以低價易手，反映疫情推動下，業主開始擴大議價空間，並帶動交投增加。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，美國啟動無限量量化寬鬆，支持資產價格向上，而市場也逐漸適應「後疫症時代」所帶來的改變，相信甲廈價格稍後再大幅下跌的空間有限，他維持早前對於下半年租售價先跌後升的預測。

相關字詞﹕商廈成交 商舖成交

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