疫情惡化 OMEGA棄租羅素街巨舖 月租曾高見近千萬 同街6名店半年先後結業

明報記者 甘潔瑩 林尚民

事實上，自今年1月新冠肺炎在港爆發後，PRADA羅素街旗艦店已於今年2月結業，過去半年來該地段已有約六間名店已結業或快將結業（見圖）。綜合市場消息，歐米茄自今年疫情爆發以後，已關掉數間分店，包括位於銅鑼灣時代廣場8樓的專門店，面積約2000方呎，早在今年3月已關閉，事隔約4個月，再結束同區位於羅素街的分店，目前商舖已圍封，但大型廣告位仍懸掛着品牌廣告。

另據歐米茄網頁顯示，品牌原有11間專門店，目前有4間已「休業」，包括銅鑼灣羅素街38號、尖沙嘴K11、帝國中心、以及赤鱲角機場客運大樓的分店。

PRADA關旗艦店掀羅素街結業潮

翻查資料，自2011年起，受惠於訪港旅遊業暢旺，國際奢侈品牌紛紛以高租金搶佔核心零售區大面積商舖，歐米茄是其中之一。歐米茄於2011年以月租500萬元搶租原由莎莎化粧品承租的金朝陽中心地下F舖連1樓，租金較莎莎租用的250萬元高出1倍，反映其志在必得心態。及後更以月租300萬元承租金朝陽中心地下E舖及大型廣告位，打通成旗艦巨舖。

上述商舖租約在2015年到期，歐米茄續租4年，2個商舖連廣告位月租高達960萬元、呎租高達1116元，不僅較舊租金高20%，還較同一條街2至4號、曾由皮具品牌PRADA租用的1.5萬方呎巨舖，在2013年以月租900萬元、呎租600元高出86%（以呎租計）。據土地註冊處資料顯示，歐米茄去年再續租羅素街商舖4年至2023年，雖然文件未有顯示月租資料，但市場消息指，商舖的租金已調低，而據差餉物業估價署資料顯示，上述商舖本年度的年租值為5964萬元。

名牌內衣店下月約滿擬離場

歐米茄棄租羅素街商舖後，業主暫時未有重新放租，而面向時代廣場的一段羅素街，現有兩個大巨舖丟吉，另一個商舖為原由PRADA租用2000年廣場地下及1樓、共1.5萬方呎巨舖。值得留意，羅素街22至24號、現由意大利內衣品牌LA PERLA租用的全幢8000方呎巨舖，其租約將在下月到期，據悉品牌已決定租約期滿後離場，而業主英皇（0163）已低調招租，預計未來該地段將有三個巨舖同時招租。