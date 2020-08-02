中共高規格座談會 釋四大信號

「乘勢而上」反映要應對世界變局

兩場座談會，討論的都是經濟議題，透露出下半年中國經濟的四大關鍵信號：

第一，疫情防控局勢已趨平穩，現在重點已轉移，未來5個月內，中國要「乘勢而上」發展經濟。兩次會議的召開有一個共同的背景：第二季度經濟數據已經出爐，現在正是佈局第三、四季度經濟發展任務的好時機。第二季度，中國國內生產總值同比增長3.2%，由第一季度的下降6.8%轉負為正。習近平在黨外人士座談會上強調，第三、四季度要乘勢而上，鞏固擴大疫情防控和經濟恢復成果，努力彌補上半年的損失。第二季度國內經濟穩步復蘇無疑為下半年持續恢復打下了堅實的基礎。「乘勢而上」四個字背後充滿信心，反映「決勝全面建成小康社會目標」有堅實的基礎保障。

第二，「乘勢而上」需要破解各種難題，化解來自各方的風險挑戰。

想要「乘勢而上」並不容易。其中最大的難題在於應對世界變局。從幾次高層會議的表述來看，中國政府對環境的判斷較為嚴峻，尤其是對外部環境的判斷。習近平曾多次強調，當今世界正經歷百年未有之大變局。在這一變局下，保護主義抬頭、世界經濟低迷、全球市場萎縮是中國不得不面對的外部環境。新冠肺炎疫情又對「變局」起到了催化和加速的作用。世界經濟深度衰退已現端倪。第二季度美國國內生產總值（GDP）按年率計算下滑32.9%，創上世紀1940年代以來最大降幅。

第三，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這也是中國政府對下一階段，國內經濟如何發展所提出的方案。其中有兩重內涵：

一是立足國內，降低外向依賴。過去，中國是全球化的最大受益者。但在逆全球化、貿易保護主義升溫的背景下，需要更多通過國內經濟的繁榮、暢通國內大循環為中國經濟發展增添動力。

二是擴大開放。習近平指出，以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行，而是通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好聯通，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展。從長遠看，經濟全球化仍是歷史潮流，各國分工合作、互利共贏是長期趨勢。

企業家黨外人士為極重要力量

第四，團結一切可以團結的力量。

戰勝各種風險挑戰，需要凝聚廣泛共識、匯聚強大力量。企業家和黨外人士是兩股極為重要的力量。出席企業家座談會的，有國有企業負責人，有民營企業家，有外資企業和港澳台資企業管理人員，有個體工商戶代表。他們代表着支撐起中國經濟基本盤的億萬市場主體。把市場主體保住了，就是保住了就業、保住了民生，也就是保住了經濟基本盤。

另一部分是黨外人士。中共一貫重視黨外代表人士的特殊重要作用。十八大以來，每年7月份，中共中央都會就當前經濟形勢和下半年經濟工作召開黨外人士座談會。

分析認為在不同歷史時期，中共始終從決定力量對比、影響事業成敗的戰略高度，把團結黨外代表人士作為黨和國家工作全局的一個重要方面，作為治國理政的一大重要政治優勢。改革開放後，中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度載入憲法。團結發揮黨外人士的力量，有助於提升多黨合作制度效能。

[馮其十 神州新形勢]