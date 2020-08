數度轉型 柯達未竟全功

伊士曼在1880年代開始研究攝影底片,並購入了其他人的專利技術,在1889年首次推出量產的透明菲林。到1900年,柯達又推出一款名為「布朗尼」(Brownie)的低價簡易相機,是相機小型化的革命性產品,助攝影普及化。在「布朗尼」推出的首年就賣出15萬部,令柯達成為當時的攝影器材巨頭。

90年代賣製藥業務 06年售數碼相機業務

柯達以攝影簡單化為營銷策略,公司成立之初的宣傳口號,是「你按一下快門,其餘我們代勞」(You press the button, we do the rest)。它著名的彩色菲林在1935年推出市面,直至2009年因為數碼照相機廣泛使用而停產。直到2000年,其菲林市佔率仍佔全球三分之二。

不過它在數碼相機時代的轉型接連受挫,在2000年代推出過多款數碼相機,但有感其利潤率低,在2006年將數碼相機的生產業務轉售新加坡公司偉創力,只保留相關的高端研發業務。

今次並非柯達首次進軍藥業。事實上,它在1990年代也曾參與藥物生產,但當時它將旗下製藥業務,出售給醫藥巨頭賽諾菲(Sanofi)及SmithKline Beecham(其後合併成葛蘭素史克),以集中於傳統的菲林及成像業務。

[企業地球村]