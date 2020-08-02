獲白宮力捧產原料藥 柯達鹹魚翻生

自貸款消息在上周二公布以來，柯達的股價截至上周四收市飈升10倍，市值由1.15億美元增至13億美元。柯達行政總裁康蒂尼扎（Jim Continenza）預期，藥物原料生產最終將佔柯達業務的30％至40％。

富士早早轉型 柯達處處碰壁

柯達由菲林及成像（imaging）業務，轉戰藥業，跟隨了競爭對手日本富士菲林（Fujifilm）的發展軌迹。這兩家菲林公司在20世紀的大部分時間，幾乎壟斷了菲林市場。但直至近年，富士菲林似乎比柯達更擅於靈活轉型。柯達於1975年發明了第一部數碼相機，但該公司未意識到該技術的潛力。富士菲林反而更快轉向數碼化發展，在1988年推出全球第一部便攜式數碼相機，並迅速發展菲林以外的業務，推動產業多元化。

事實上，富士菲林早在1986年就收購了一家醫學診斷成像公司，此後又收購了幾家製藥及生物技術公司，進入了醫療設備及製藥領域。2008年，它將富山化學工業收歸旗下，而後者開發的流感藥物法匹拉韋（Favipiravir，商品名Avigan）曾被視為治療新冠病毒的潛在方案，惟臨牀試驗尚未確定其療效。

不過富士菲林於2011年收購的美國生物技術公司Diosynth，已獲美國政府批出價值2.65億美元的合約，明年初開始在得州廠房大量生產新冠病毒疫苗。去年醫療及藥物材料業務，佔富士菲林總收入43％。富士菲林的目標，是未來幾年將其醫療業務的銷售額提升1倍。

反觀長期主導美國相機和菲片市場的柯達，卻因未能適應行業的變化，在2012年申請破產保護。它當時出售了多項業務，並向蘋果、Google、facebook、微軟、三星等出售了大量專利，以償還債務。至2013年中，柯達獲法院批准結束破產保護，成為了一家規模大為縮小的數碼影像公司，專注於企業印刷及成像技術。

柯達及富士菲林由攝影領域巨頭轉向藥業發展並非偶然。它們從菲林及其他攝影產品生產所累積的經驗，有助於製藥業務的發展。柯達表示，其在化學及先進材料領域擁有悠久的歷史，並表示其現有的設備，可助柯達的製藥業務迅速啟動。

白宮顧問：製藥自給自足一大步

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）將政府與柯達的合作，形容為「美國製藥邁向自給自足的一大步」。近年美國從中國的進口的藥物原料有所增加。在中美關係緊張之際，美國總統特朗普聲言各產業鏈要與中國脫鈎，並為美國商界推出一些優惠措施，助美國企業將生產線遷回美國本土或美洲地區。

（財富網站/英國廣播公司）

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