帝御金灣首批185伙沽清 限聚沒影響 發展商或短期內加推單位應市

明報記者 甘潔瑩

疫情雖然嚴峻，但新盤市場似乎未受影響。由恒地（0012）負責銷售的屯門帝御1期帝御．金灣，項目以折實入場費291萬元招徠，首輪銷售收到逾8500票、超額約45倍，昨日亦開出紅盤。項目分3組進行銷售，員工組別（P組）及A組大手買家率先揀樓，其中A組買家最少認購2伙，但上限為4伙，而兩組的買家分別揀選6伙及20伙，餘下的159伙在B組散客時段全數售出。

一組客人揀4伙 涉資逾兩千萬

恒地營業（一）部總經理林達民表示，截至昨晚7時30分，項目首推185伙全數售罄，套現8.7億元，其中有一組客人大手揀選共4伙，包括2伙兩房連儲物室間隔及2伙1房間隔，涉資2273.5萬元。而售出單位中，以3座18樓19室的成交價最高，成交價718.85萬元，以實用487方呎計，實呎14761元；而呎價最高的單位為3座地下07室，實用269方呎，成交價約458.24萬元，實呎17035元。

因應港府收緊限聚令，發展商昨日嚴格執行所有防疫措施，包括要求買家連同代理，以最多2人一組排隊報到、揀選單位，以及簽訂買賣合約；而每名進入售樓處的人士均需填寫健康申報表，並通過紅外線體溫偵測系統之測試等，發展商亦租用美麗華酒店部分地方作客人分流。

駿嶺薈招標成交4390.4萬

另建滔集團（0148）旗下沙田九肚駿嶺薈，昨日以招標形式售出一個分層戶，位於2座10樓D室，實用1792方呎，連一個車位，成交價4390.4萬元，實呎2.45萬元。據悉，新買家為專業人士，並選用360天成交計劃，以及享先住後付的優惠。

保利啟德龍譽錄撻訂

正當部分新盤熱賣，但個別買家對後市不感樂觀而選擇撻訂離場。內房保利置業（119）啟德龍譽日前錄撻訂個案。據項目成交紀錄冊顯示，有關單位為龍譽5座5、6樓C53室，實用994方呎，屬3房連套房間隔，並附設378方呎天台，單位在今年4月底以3492.22萬元售出，實呎達35133元，買家目前已支付樓價5%，原在日前額外繳付樓價5%，惟買家日前撻訂離場，料遭發展商殺訂約174.6萬元。