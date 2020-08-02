易居入主樂居 向阿里融資逾18.5億

易居將向新浪及周忻以每股9.22元分別發行近7867.68萬股及近1.67億股，作價較上周五收市價折讓17.68%，收購兩者手上的樂居共56.19%權益。阿里巴巴則以每股7元，認購易居1.183億股，涉資8.28億元，每股做價較前述收市價折讓37.5%。

阿里同時認購易居的3年期年息兩厘可換股票據，總值10.31億元。行使價每股10.37元，較上周五收市價折讓7.41%。

樂居去年賺逾千萬美元

完成收購、發行股份及行使可換股票據後，周忻、阿里巴巴及新浪在易居的持股，由原來的22.21%、1.97%及沒有持股，變成持股24.4%、13.29%及4.26%。易居又指出，收購樂居及與阿里合作，與搭建線上房地產交易平台相輔相成。在2019年度，樂居轉虧為盈，賺逾1152萬美元。

此外，路透社引述消息指出，國務院反壟斷委員會正考慮，是否對螞蟻集團旗下支付寶及騰訊（0700）旗下微信支付展開調查，認為兩者有壓制競爭之嫌。該報道更指出，該委員會近一個多月收集該兩個支付平台的信息。