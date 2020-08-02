減現金消耗 國泰推機師「肥雞餐」 提早退休可獲12個月薪酬及旅遊福利

逾800飛行人員年薪過300萬

國泰表示，正積極處理業務，不斷採取降低成本的措施，以應對全球旅遊業放緩。因此國泰向最資深的機師推出自願提早退休計劃，這些同事亦曾表示對類似計劃表示興趣，並相信推出有關計劃有助其應對新的經營環境。是次國泰為接近退休年齡及有意提早離職的駐港機師，推出「肥雞餐」，預料有助國泰在新經營環境的成本管理。

申請獲批者，可得到最高12個月基本薪酬的特惠金，所有與退休相關的合約訂明福利，包括退休員工旅遊福利，亦會維持不變。有關計劃將於7月31日起接受申請，至8月16日深夜截止，離職生效日期為9月1日。根據國泰2019年度年報，該集團共有18257名飛行人員，當中年薪介乎300萬至600萬元者共有811名員工。

因應新冠肺炎疫情打擊全球旅遊業，復蘇前路漫漫。為應對當前的新環境，國泰稱，正積極調整業務以降低成本，並已經採取一系列措施以減少短期現金消耗，包括高級管理層減薪，以及合共兩輪自願特別休假計劃。同時公司亦正研究各項降低成本的中期方案。經審慎考慮，及已諮詢機師代表，國泰及國泰港龍均將為旗下機隊所有接近退休年齡、並希望提早離職的駐港機師提供自願提早退休計劃。國泰的管理團隊正全面檢視各方面的業務營運，並將在第四季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議。