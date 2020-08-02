蘋果重奪全球市值一哥寶座 上周五股價急升一成 市值超沙特阿美

明報記者 歐陽偉昉

蘋果上季收入596.9億美元，好過市場預期的522.5億美元，除了iPhone以外的其他產品和服務收入按年皆有兩位數上升。新冠肺炎加速經濟向數碼轉型，增加了科技產品和服務的需求，facebook和亞馬遜在上周四公布的業績皆好過市場預期，上周五股價分別上升8.2%和3.7%。不過Google母企Alphabet因為疫情打擊廣告收入，收入是上市16年以來首次下跌，股價下跌3.17%。

疫情下石油股成輸家

蘋果自年初以來累升44.74%，石油股則成為疫情下的輸家，彭博社引述分析師估計，能源需求隨疫症傳播急跌，沙特阿美第二季的收入可能按年減少逾半，至370億美元。不過美國石油企業損失更為慘重，雪佛龍上周五公布業績，次季錄得虧損82.77億美元，埃克森美孚虧損10.8億美元，皆為30年以來最差。

耀才證券：蘋果供應商未必受惠

蘋果上周五急升，能否帶動本港的蘋果供應鏈，如瑞聲科技（2018）、高偉電子（1415）等在周一股價做好，耀才證券研究部總監植耀輝表示，蘋果在前季的收入不錯，但瑞聲業績並非同步理想。

蘋果收入增長部分來自服務，而iPhone上季的收入按年只升2%，並非所有供應商都能受惠，因此認為要再觀察蘋果供應商本身的業績，才能判斷是否能受惠蘋果的增長。

至於納指做好能否帶動中概股上升，植耀輝表示，美股科技股多已在上周四公布業績，利好因素應已在上周五港股反映，當日的升幅亦不大。他認為中美科技股業務不同，兩者關係並不大。

美股上周五表現波動，道指和標普高開後倒跌，至收市前拉升。道指上升0.44%，至26,428點，標普500指數上升0.77%，至3271點。恒指夜期收報24,378點，跌0.73%，低水179點。港股ADR比例指數報24,474點，跌0.5%。

彭博：匯控高層懷疑裁3.5萬職位未夠

周一公布業績的匯控（0005）ADR折合報35.11元，比港股高收0.45%。彭博社引述消息人士表示，行政總裁祈耀年要求高層主管需加快推動改革以改善公司回報，正推動更多權力下放各地區。消息人士又指出，部分高層懷疑裁減3.5萬職位，是否足夠振興匯控。