帝御‧金灣 打造聰明空間

明報記者 林可為

攝影 朱安妮

帝御‧金灣料2022年4月落成，樓花期長約21個月，為帝御發展項目的第1期，由兩座組成（第3及5座）。項目提供的標準戶，逾75%屬開放式及1房單位，為數共461伙，實用185至366方呎，開放式廚房設計，部分1房附連衣帽間。至於最細一款實用185方呎開放式戶，為特色單位（3座地下15室、連137方呎花園），相信為區內近年新盤最迷你戶型。至於2房單位，為數147伙，佔單位總數逾24%，實用370至548方呎，其中實用逾500方呎的2房戶多設儲物房。

「大一房」附設衣帽間

大型特色戶方面，帝御‧金灣設有3伙實用918至1267方呎、分佈於第3、5座頂層19樓的連平台和天台單位（內置樓梯），採3房或4房設計，預計可遠眺青山灣一帶海景，其中3座19樓10室，實用1267方呎、連434方呎平台和1197方呎天台，屬4房間隔，為今期面積最大單位。為增加空間感，單位樓層高度為3.3米（約10呎9吋）；另浴室內設藍牙擴音器，住戶可一邊洗澡，一邊享受音樂。

發展商開放3個交樓標準示範單位，當中以3座16樓27室為藍本的1房戶，實用321方呎，室內最矚目設計是設有「聰明」收納空間，在玄關位天花板設置凹位，內附小型收納櫃。單位大廳面積約125方呎，房間（約65方呎）、洗手間均採趟門，以增加空間感和靈活度，房間趟門旁更設有隱藏式鞋櫃。

另一實用345方呎示範單位，以3座16樓25室為藍本，屬1房連衣帽間設計，為住戶增加衣履收納空間，可說是「房內有房」，但住戶亦可因應個人喜好，改作小書房；大廳面積約130方呎，房間、衣帽間分別約70及40方呎。上述兩款單位均向西，單位以屋苑內園和未來新期數的樓景為主。

部分兩房單位設減音窗

兩房示範單位實用467方呎，以3座16樓16室為藍本，大廳約140方呎，主人房和客房分別約80及45方呎。與開放式及1房單位的最大分別，是廚房屬傳統梗廚設計，大廳佈局亦四正實用；單位向東南、較接近青山公路，所以房間裝設減音窗，以降低青山公路汽車聲浪。

至於區內最知名學校，首選哈羅香港國際學校，是香港少見的英式貴族寄宿學校。

不過，帝御‧金灣前臨黃金海岸一帶的住宅屋苑，預料只有中高層單位才享青山灣一帶海景。另青山灣並無鐵路連接，對外公共交通以巴士和小巴為主，如乘搭小巴往荃灣，車程約需20至30分鐘，亦有西隧巴士往返港島區。

■有片睇

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