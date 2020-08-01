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經濟
2020年8月1日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
6月港元存款激增1400億 逾兩年最多 《國安法》前急增 金管局︰因市場集資活動
證監列《港區國安法》 成港股不明朗因素
第2季負資產宗數回落至127宗
債主入稟申清盤 康泰：轉帳延誤
內地製造業PMI勝預期 連續5月擴張
太古廣場上季零售額跌近五成
蘋果季收4600億破紀錄 早段升7% 確認新iPhone延遲數周推出
蘋果本月底拆細 道指權重將大降
瑞聲受惠升逾3% 恒生科指首周升4.26%
字節跳動擬港上市 估值7750億
債主申高銀高層交文件敗訴
美高梅中國EBITDA轉蝕8.86億
fb收入增長勝Alphabet 次季增11％ 上市8年以來最低
亞馬遜利潤增1倍勝預期 股價早段漲半成
歐元區次季GDP跌12.1％
智勤IPO提COVID-19源自武漢 內地券商籲杯葛
譚新強：歡迎A.C.年代的Paradigm Shifts
官方樓指半年升近2% 返10個月高位 業界料疫情惡化下樓指或轉升為跌
未來3至4年私宅潛在供應9.2萬伙 逾4年新低
凱譽一房1230萬沽 5年實蝕兩成
御海灣特色戶1702萬 實呎2.46萬雙破頂
河畔花園車位73萬 3年蝕近四成
陸振球：美元走弱 港樓價明升實跌
周末睇樓好去處
帝御‧金灣 打造聰明空間
鄰近黃金海岸 假日遊山玩水
帝御二三期提供千伙 保利佳兆業區內插旗
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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