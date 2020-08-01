陸振球：美元走弱 港樓價明升實跌

當中國改革開放之初，中國人不少是一窮二白，美國和中國做貿易或建立關係，多少都帶點施捨的味道，是給你做生意，以低至可恥的利潤來維持雙方的關係，而當中國人靠辛勞工作和高儲蓄率搞建設，經濟搞了上來，總GDP接近，甚至追上美國，以前是厭你貧，現在則是憎你富貴（其實只是小康），現在不遏制你，更待何時？

有高人指點筆者，為何美國選擇在2018年對華開打貿易戰？高人拿出一張圖給筆者看，說2019年底中國的人均GDP剛升穿1萬美元（見圖1），有可能成功挑戰中等收入陷阱，別的國家還算，中國人口近14億，如真的能超越中等收入陷阱，甚至有一日躋身發達國家行列，美國單一霸權還如何維持下去，此時不出手，更待何時？

美國選2018年對華動手有原因

高人又指出，2017年開始，中國的跨境貿易外匯結算使用美元比例開始降低，而使用人民幣比例則上升（見圖2），過了一年到了2018年美國發覺中國似在挑戰美元霸權，於是便動口又動手，大家是否覺得高人的說法有道理？

說到美元霸權，自疫情擴散後，美國開始無限QE救巿救經濟，便是在行使美元霸權以鄰為壑，將外國人持有的美元、美債及美元資產權益攤薄，湊巧的是美匯指數也開始回軟，由3月高位接近103輾轉跌至近日連93也一度失守，跌至9年來的上升軌（見圖3）。

美國前晚公布的第二季GDP按年跌超過三成，早前香港公布的次季GDP也按年跌了百分之九，但奇怪，香港樓巿仍然堅挺，樓價指數距離歷史高位並不遠，難道樓價和經濟表現可脫鈎？

其實，過去4個月美元匯價指數跌了約9%，並跌至接近9年的上升軌，港元一向和美元掛鈎，則若以非美元地區買家看來，雖然同期香港樓價指數攀升了3.5%，但若扣除了美元匯價的跌幅，其實香港樓價明升實跌了約5.5%。

買大灣區物業 或賺價又賺匯

很多時，投資要看環球大氣候，單看本地貨幣計價投資工具是升或跌，很容易受貨幣走勢所「誤導」。當然，比方說，近月人民幣強勢，人民幣兌美元升穿7算，且出現50天線升穿100天線的利好信號（見圖4），如持有內地物業，就算名義價值不升，也可能已賺了匯價的升幅。

文首說了美國第二季GDP按年跌了三成多，中國同期升了3.2%，一來一回加上匯價因素，近月持有內地如大灣區的物業，可能已賺價又賺匯。

一些代理常說，美元偏軟有利香港樓巿，並非完全沒道理，不過如上述香港樓價升幅不及港元因掛鈎美元而面對的貶值幅度，則其實所謂樓價升值只是部分反映了貨幣貶值的幅度而已，其實因美元下跌而受惠的投資工具，又豈止「磚頭」？筆者也在3月時買入了一批美國金礦股ETF（美國上巿編號：GDX），迄今已錄得約七成的帳面賺幅，遠遠跑贏了美元的跌幅。

筆者又觀察到一個現象，美國上巿的房產ETF（美國上巿編號：XLRE），由3月見底至今升了約44%，香港的領展（0823）股價反跌了5.5%，則香港的房產，尤其商舖物業，除了受疫情打擊，和香港的政局及抗拒內地人有沒有關係？

港人供樓年期愈來愈長 再創紀錄

中原按揭引述金管局住宅按揭統計指出，6月份平均樓按貸款合約期再增加兩個月，增至331個月的歷史上最長年期數字，即平均新批按揭年期為27.6年，反映選用較長年期供樓人士增多，以減輕供樓負擔及更容易通過壓力測試。該行指出，隨着樓價回穩向上，再加上新按保下推動貸款額增加，6月平均貸款額增加至475萬元，刷新金額新高紀錄。

看完上述數字，發覺香港人的供樓年期愈來愈長，假設平均是約31歲首次置業，則供完樓隨時已接近60歲的退休年齡，如是供完一層面積合理的住宅還算，假如只是一層百餘呎的劏房類單位，則希望其能隨年紀成長加薪可換樓改善生活，最怕的是供完樓後卻缺乏現金，臨老只能做逆按揭增加現金流生活。

[陸振球 樓市解碼]