御海灣特色戶1702萬 實呎2.46萬雙破頂

昨晚推售55伙 至10時沽出36伙

至於該伙以招標形式推售的2座28樓E室，屬項目唯一一伙「御海灣天際大宅 」，實用面積692方呎、連613方呎天台，及47方呎平台，屬3房間隔，昨日亦以1702.32萬元成交，實呎2.46萬元，創項目成交金額及呎價新高紀錄。另同區由恒地（0012）負責銷售、香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門帝御．金灣，今日首輪發售185伙，整批折實平均實呎13,638元。

綜合市場消息，昨日一手市場錄得約45宗，累計7月有約1190宗新盤成交，較6月約1400宗下跌15％。

本月一手豪宅表現不俗。其中，麗展（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲昨日以7890萬元沽出項目1號洋房，實用面積3563方呎，樓高3層連570方呎天台及483方呎花園，設有私人升降機，以7890萬元連2個車位成交，實呎22,144元。

同時，宏安地產（1243）及內房旭輝（0084）油塘曦臺，日前以6360萬元沽出位於1座36及37樓A室的複式單位，為4房雙套間隔，實用面積1838方呎，面積為全盤326伙中最大，外連441方呎平台及495方呎天台，平台設有私人泳池，以6360萬元成交，實呎34,603元，成交價及呎價不但屬項目最高，亦創區內新高。

油塘曦臺成交價呎價齊創區內新高

另外，恒地（0012）旗下粉嶺高爾夫．御苑，昨日再沽出1幢洋房，最新以招標形式售出的C5洋房，實用面積2,601方呎，連1041方呎花園，成交價4938萬元、實呎18,985元；連同此幢洋房，項目7月已累售9幢洋房，合共套現逾4.6億元。