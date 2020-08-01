凱譽一房1230萬沽 5年實蝕兩成

李兆基女婿2480萬沽西貢洋房

樓市前景未明下，亦有名人沽貨套現。土地註冊處顯示，由恒地（0012）主席李兆基女婿、華大酒店（0201）主席鄭啓文，持有的西貢銀線灣道華富花園一座單號洋房，樓高2層連天台，實用面積1449方呎，上月初以2480萬元連2個車位易手，實呎17,115元。

上址原業主為鄭啓文（CHENG KAI MAN WILLIAM），於2013年2月以2080萬元購入，持貨逾7年，帳面賺400萬元或19％。資料顯示，華富花園為西貢銀線灣的老牌豪宅，全盤設有30座洋房，樓齡約有37年。

同時，二手市場續低價成交。沙田第一城新近有2房單位以7月最低價易手。

第一城2房518萬易手 7月最低價

中原分區營業經理侯惠良稱，屋苑50座低層F室，實用面積284方呎，2房間隔，原業主最初以約550萬元放售，最終減至518萬元成交，實呎18,239元，成交價屬屋苑7月最低價。原業主2017年以420萬元購入，持貨滿3年，帳面獲利約98萬元或約23%。