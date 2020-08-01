未來3至4年私宅潛在供應9.2萬伙 逾4年新低

運輸及房屋局發言人稱，未來一手住宅供應的9.2萬伙中，包括1.1萬伙已落成而未售出的單位、6.1萬伙興建中但未出售的單位、以及2萬伙已批出土地（熟地）上可隨時動工興建的單位。

在9.2萬伙中，估計有7.29萬伙為實用面積小於70平方米（即753方呎）的中小型單位，佔整體供應量80%，比率較上一季下跌1個百分點，預計未來數月將有5幅住宅用地轉為熟地，可提供約4100伙。

疫情拖慢熟地施工影響未來供應

值得留意，私宅供應按季減少，主要是熟地涉及的單位數目，由今年首季2.5萬伙，按季減少5000伙或20%至2萬伙。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，這反映受疫情打擊，工程進度受阻，預計未來一手私宅供應將持續下調，展望今年下半年，一手私宅供應有機會跌穿9萬伙水平。黃又指，疫情下發展商仍積極推售新盤，減輕存貨積壓，樓花物業按季減少2000伙至1.3萬伙，為近5季低位。

業界料未來潛在供應或跌穿9萬伙

另外，該局資料指，截至今年6月30日，一手私宅施工量及落成量有所增加，今年第二季施工量為7200伙，較今年首季的900伙，按季大升7倍，而今年上半年私宅施工數目達8100伙，較去年同期4000伙，增加1倍。私宅落成量方面，今年第二季共7600伙落成，較今年首季約3800伙，按季增加1倍，而今年上半年的落成量約1.14萬伙，較去年上半年5800伙，按年增加近1倍。

萊坊執行董事林浩文表示，受去年社會運動及今年疫情影響下，今年住宅供應、施工量及落成量很難達標，但預計不會因而推高樓價。他又指，短期供應尚且足夠，但2023以後中長線土地供應問題卻仍未解決。