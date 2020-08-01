官方樓指半年升近2% 返10個月高位 業界料疫情惡化下樓指或轉升為跌

明報記者 林可為

若與去年上半年同期，即爆發反修例風暴前比較，有關售價指數當時錄得9.5%升幅。差估署最新公布的6月私樓售價指數報386.1點，連升兩個月共2.3%，創去年8月錄得388.2點後的10個月新高，但較去年5月歷史高位396.9點仍相差2.7%。

6月售價升勢最勁為實用面積1076至1721方呎D類單位，指數報324.2點、按月升2.1%；其次為實用面積1722方呎以上E類單位，指數報315.4點、按月升1.5%，反映6月豪宅售價升幅跑贏大市。

至於市場最關注的實用面積431方呎以下A類細單位，指數報429.7點、按月升0.4%。

租金指數結束9個月連跌

私樓租金方面，6月最新報179.4點，按月回升0.5%，終止去年9月至今年5月連跌9個月的跌勢（期間累跌約11%），對比去年12月，半年計仍跌5.4%。相對去年8月錄得的最高紀錄200.1點，仍相差10.5%。

利嘉閣研究部主管陳海潮指，6月售價指數主要反映5月底至6月上旬市況，當時雖然疫情持續紓緩，但全港聚焦港版國安法，樓價按月升幅較5月錄得的2.2%明顯收窄。

分析：倘疫情第4季受控 樓價或報復式反彈

陳又估計，近日疫情惡化，料7月樓價指數將轉升為跌0.5%，惟新一波疫情真正影響會反映在8月的數字，屆時樓價跌幅恐擴至2%。不過，若疫情在第4季受控和緩和，陳認為樓價屆時將出現「報復式反彈」。

另反映7月6日至12日市况的中原城市領先指數CCL，已見受疫情影響，最新報181.69點，連升三周後跌0.04%；CCL（中小型單位）報182.33點，按周跌0.09%，連升三周後回軟。

CCL連升三周後按周跌0.04%

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL未有恐慌性急挫，相信樓價暫不會轉勢向下。事實上， 反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報185.01點，卻創46周即約11個半月新高，按周升0.02%；CCL（大型單位）報178.39點，按周升0.19%。