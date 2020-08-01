譚新強：歡迎A.C.年代的Paradigm Shifts

Covid疫情是個歷史分水嶺，亦引發出不同的大趨勢，例如WFH和疫苗研發的催化劑。甚至某些既有的認知，都會因今次疫情而出現paradigm shift（典範轉移）。

（1）近年很多人都高叫着「去全球化」口號，指摘全球化對發達國家的中低下層工人「不公平」，被中國的「奴隸勞工」搶去飯碗，所以西方必須與中國decouple！

Covid大流行令到全球旅遊業突然停頓，去全球化加速成真？國際旅客大跌90%以上，近乎消失。大家仍有點Phantom limb syndrome（幻肢症候群），很難接受不能再出境旅遊的殘酷事實，非常期望可在極短期內恢復「正常」。但據聞航空界內部的估計，最快都需要3年。但想清楚一點，資訊確是實體旅遊的一個局部替代品。

很快，不少人已開始習慣WFH，且享受減少無謂出差，即使山長水遠去開會，很多時候也只不過是呆坐看PPT，其實安坐家中也能做到！最近Alphabet宣布，所有員工，都可選擇延長WFH至明年7月！既顯示他們對漫長疫情的擔憂，亦代表對WFH不會影響生產力的信心。

對需要勞動的工作，例如工程、食物處理和物流等工作，WFH當然不行。即使處理資訊為主的白領工作，分別仍是有的，希望仍能保持八成工作效率（可能太樂觀，哈哈）。SFH（Study From Home）更困難，兒童專注力較短（有說法一歲一分鐘），學習效果比課室差很遠，此外學習群體生活當然也是重要一環。高年班情况會好些，但如唸理科，實驗是最重要的，舉例醫科，看完開腦手術視頻，絕不可當真正實習過！

Ivy League（常春藤盟校）等名校處境更尷尬，這些大學的部分價值來自Networking，同學之間，與名教授和成功校友的交流機會，都很重要。這些關係在宿舍、教室和飯堂容易建立，網上則極難。不少學生已投訴，要求「回水」。普林斯頓「良心發現」，竟自動減學費10%，但哈佛和耶魯則「冥頑不靈」，不單不減，反而仍堅持加價約3.5%！但其實強如他們，私底下仍擔憂教育的未來發展方向。某大學院長曾告訴我，他相信即使疫情過後，網上教育的比例仍必大幅上升，所有人都必須適應。

如果連哈佛都變成一所網上學府，再無實體資源限制，有教無類，為何不變成一家無國界學校，全球收10萬，甚至100萬學生！其實很多大學，都已有數百科目提供免費網上課程，但暫不頒發學位。未來會否演變成類似遊戲公司的freemium模式，基本上堂免費，如要拿學位，才需要付費？

實體去全球化虛擬全球化同時進行

在可見將來，把生產鏈遷離中國，亦是一個不可能的夢。中國處理疫情已算最好，生產力已大致恢復，其他疫情嚴重地區，如印度、墨西哥和美國，無法可比。如疫情持續兩年，西方企業即使有意找其他生產基地，都無法推行。早前facebook發出奇怪通告，勸喻員工即使WFH，仍應留在矽谷，警告如搬至生活水準較低的地區，公司或考慮調整薪酬！這通告其實暗藏一個恐嚇，如員工選擇搬至生活水準較低的地區，公司也可全球招聘，例如中國和印度，人才更廉宜！

隨着網上生活和經濟發展，其實世界正同時進行兩個平衡但相反方向的paradigm shifts：「實體去全球化」和「虛擬全球化」。

（2）另一個流行概念，是世界貧富懸殊嚴重，變得愈來愈不平等。周三美國聯儲局記招，正好有人問這是否過度寬鬆貨幣政策的後遺症？主席Powell（鮑威爾）答得有技巧，盡量推卸責任。他指出貧富差距拉闊現象已發酵近40年，言下之意即與GFC（global financial crisis）後的非常規貨幣政策無關。這些政策反而對製造就業有極大幫助，疫情爆發前的2月，美國失業率處50年最低水平。他認為貧富懸殊的真正原因是全球化，美國本身教育制度失敗，工人競爭力減弱，和科技進步取替部分工種，亦形成一個技術分界，不懂科技就做不到薪酬較高的職位。

他的解釋有點道理，但當然貨幣政策也有責任。寬鬆貨幣政策，可追溯到1987年，Greenspan（格林斯潘）當上聯儲局主席開始。前任的Paul Volcker，骨頭也較硬，夠膽把息口加至17厘，徹底消滅通脹，才有空間讓Greenspan後來放寬，打造了近40年的國債牛市，其間股市雖出現數次股災，但大方向仍為向上。

GFC後的QE，只是寬鬆政策的加強版。過去半年的無限QE，再加上極端財政政策，就更不用說了，口頭上仍說是市場經濟，實質上已完全操控貨幣和資本市場，實行極左的MMT（Modern Monetary Theory，現代貨幣理論）和UBI（Universal Basic Income，全民基本收入）政策！結果是股債市場與實體經濟嚴重脫節，美國3000萬人失業，但亞馬遜老闆Bezos（貝索斯），就創下一天財富上升130億美元的世界紀錄！

周三美國國會反壟斷聽證會，Bezos首次虛擬出席，背景是一家裝修普通的書房。不肯定是否故作低調，但貴為全球首富，相信房子絕對超豪。但我想指出，在疫情中，即使巨富如Bezos，都只能躲在他們的豪宅中，生活仍非常舒適，但不見得可夜夜笙歌，相信連私人飛機也極少使用。我不是否認他們生活跟平常老百姓有巨大分別，但在疫情下，客觀來說，實際生活上的差別確實縮細了不少！當然如疫情很快過去，他們必回復原來多姿多采的生活，但疫情真的會很快過去？

我也在探討現代貧富概念，與古代的區別。人類歷史上，直到西方的大約100年前，中國更只是40年前，貧窮的定義是絕對性的：貧窮等如缺乏糧食，營養不良，身體孱弱，容易生病，且缺乏治療，所以一般很短命！現代窮人生活當然仍不好，居住環境較差，區內學校質素較差，罪案率較高，和工作沒有前途。然後眼看Bezos等billionaires愈來愈富，心裏當然不爽，甚至非常憤怒，會走上街示威暴動！但在發達社會中的現代窮人，幸而絕大多數並不飢餓（這一點其實非常重要），所以某程度上，貧窮逐漸變成一個較抽象，較相對的一個概念。

如疫情延續下去，窮人肯定較受苦，因為essential worker，只是美化低下層前線勞工的代名詞。失業者反而更好，如可無限期延續豐厚失業金，為何每個人都需要上班？從前我也質疑過，如社會到達某個豐衣足食水平，部分人，尤其極富和享受UBI的「窮人」，真可能不用上班，只做自己有興趣的事情，或什麼都不做。這情形或有點像伊甸園，但較接近天堂還是地獄，就見仁見智。

料「相對性」不平等愈來愈嚴重

如我的觀察有一定道理，我們已需要重新考慮貨幣政策、經濟制度，甚至fiat currency（法定貨幣）的定義、使用方法和必須性。數碼貨幣的ICO（Initial Coin Offering，首次代幣發行），類似高科技以物易物，會否更適合未來世界？

在「不平等」問題上，我認為同樣有兩個平衡但相反方向的發展：「相對性」不平等愈來愈嚴重，但其實貧富的「絕對性」分別則愈來愈小。這亦是一個思考社會問題的「New Paradigm」！

（3）回到較現實的市場，也出現一些非常重要paradigm shifts。世界正進入數據年代，有何證據？暫時全球市值最大的仍是一家石油公司，Saudi Aramco（沙特亞美），市值1.7萬億美元，稍勝蘋果、微軟和亞馬遜。但大家應記得Aramco曾到處尋覓上市地方，但不成功，最後只可回老家利雅得上巿，且近乎強迫自己人認購，所以估值意義不大。

另一個更佳世代改變的佐證是印度Reliance Industries的轉型。在Mukesh Ambani領導下，除傳統下游石油提煉企業外，同時成功發展出一家全面資訊企業，包含移動電訊、光纖和鐵塔等基礎設施，和線上線下電商平台等。在半年內集資300億美元，吸引了Google和facebook等投資者。股價升了2.5倍，Ambani亦榮升亞洲首富，全球第五富。

印度Reliance轉型 證世代改變

半年前我曾分析過美國製造業的盛衰。成功例子用了Tesla，無話可說，汽車製造、電池、AI，和最重要的宣傳伎倆，都領先全球，所以股價今年升逾250%，市值已超越豐田！Tesla的崛起，當然亦代表EV取替內燃機，石油年代終結，和未來AI年代的多重paradigm shifts!

失敗例子我用了兩個，其中一個是波音。寫文章時航空業仍未停頓，但當時波音已被737 Max問題困擾。現在情况當然更差，737 Max仍未獲批准重飛，訂單不斷被取消，如無政府支持，可能已經破產。市值低於1000億美元，連Zoom的市值都超過700億美元，在不久將來超越波音都有可能。Zoom的崛起，正代表資訊取代實體旅遊的A.C.（After Corona）年代。

同樣的，Netflix的市值亦已超越迪士尼，A.C.年代，不止主題公園去不了，連已有過百年歷史的電影和電影院行業的遊戲規則，都正在徹底重寫。

另一個失敗例子是Intel，從半導體先鋒和昔日霸主，淪落到今天景况，非常唏噓。上周公布業績，不止比預期差，更宣布7nm技術再度延遲，其實也不意外，因為本來連10nm都一直未做到，就索性企圖直接跳到7nm，成功才怪。更驚人的宣布是將考慮找代工廠，外包生產最核心的CPU！亦即暗示將逐漸把主要生產交給台積電。Intel股票插水超過15%，但台積電股票則在兩日內急升20%以上，帶領台灣加權指數，衝破1990年創下的歷史高位！台積電亦榮升至全球市值排名榜的第十位！

我曾說台積電是數據年代全球最重要的公司，現在更接近事實。在美國壓力下，不止要答應在美國設廠，最終更需屈服，停止接華為的單。但台積電仍將繼續南京廠的擴產計劃，服務其他中國公司。

中國彎道超車 較預期早最少7年

（4）另一個重要paradigm shift，是美國領導全球的年代，包括經濟、軍事、科技、教育、語言、文化，和意識形態等等範疇，已漸被中國崛起所挑戰。

周四美國剛公布第二季GDP空前下跌32.9%，亦即是美國和中國的名義GDP，變得前所未有的接近。叮噹馬頭，不肯定誰領風騷，讓分析師計算一下吧！重點不在中國是否已超越美國，重點的是彎道超車的時間點或比預期早了最少7年！如美國下半年經濟能成功重開還好，但看現時疫情發展，殊不樂觀，即是兩國GDP差距，未必能重新拉闊太多，尤其如美元繼續大幅貶值。

在美國打壓下，中國科技發展不易，但仍能迎難而上。Tiktok是全球最火的社交平台，活躍用戶超過8億。如被美國逼得太緊，或將從字節跳動分拆出來，估值高達500億美元，可能對投資者來說更好。華為面對壓力更大，但仍能靠內銷，超越三星，成為智能手機一哥。中芯國際（0981）技術仍落後台積電兩代以上，但其實已追貼Intel，非常難得！

大陸流行講量變而質變。現時在西方輿論的偏頗報道下，不少人仍對中國，有很多無理、反科學、甚至種族主義驅使的歧視和徧見。假如當中國GDP增至美國的1.5倍，科技、生活和文化水平不斷上升，到時世人對中國的觀感會否改變？

其實現時超過70%的美國年輕人支持社會主義，反對他們認為過分自私、製造太多社會矛盾和不公平的資本主義。暫時，他們拒絕中國式社會主義，但就接受北歐式社會主義。本來瑞典是最多人崇拜的，但迷信群體免疫，處理疫情手法固執、反科學，甚至殘忍，結果累死很多國民，北歐鄰國仍拒絕開放邊境。瑞典連保護國民健康和生命的最基本責任都做不好，體制真的比中國好很多？

我歡迎以科學和理性為本，以改善人類生活和地球環境，推進世界和平為目標的paradigm shifts！

（中環資產持有Amazon、Apple、Microsoft、Reliance、Tesla、Netflix、TSMC、SMIC及三星的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]