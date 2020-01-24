歐元區次季GDP跌12.1％

【明報專訊】歐元區在疫情衝擊下，次季GDP按季大跌12.1％，收縮幅度遠大於首季的3.6%，是歷來最嚴重的經濟萎縮。在眾多歐元區國家當中，西班牙的跌幅最大（詳見A16）。相比下，整個歐盟次季的GDP按季下跌11.9％，美國則下跌9.5%（按季折合成年率跌32.9%）。
《華爾街日報》稱，儘管法國和西班牙等地的病例近期有所增加，但歐洲的疫情已大致受控。經濟逐步重開之際，歐洲央行宣布了刺激經濟措施，歐洲消費者及企業信心似乎有所增強。不過在疫情持續的美國，7月消費者信心指數終值跌至72.5，略低於分析師預期。
疫情之下，原油企業表現受創。美國最大石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）連續兩季錄得虧損，至少是22年來首次。上季虧損為11億美元，去年同期為盈利31億美元，股價午夜前跌約1%。
疫情衝擊 兩大油企嚴重虧損
雪佛龍（Chevron）上季經調整虧損達30億美元，至少是30年來最嚴重的虧損。若計入資產減值等，虧損金額更達83億美元，股價午夜前跌5%。
重型設備製造商Caterpillar次季收入按年跌三成至100億美元，每股盈利跌70%至84美仙。該公司預期疫情繼續帶來不確定性，不會提供今年的財政展望，其股價午夜前跌逾3%。