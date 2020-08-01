亞馬遜利潤增1倍勝預期 股價早段漲半成

斥40億美元加強防疫

亞馬遜上季的總成本按年增37.7%至830億美元，全球運輸成本增至137億美元，按年增長68%。雖然開支大增，但收入也急速增長。在防疫封鎖措施下，大量消費者湧入其網站購物，與此同時全球大量上班族居家辦公，也推動了亞馬遜雲計算服務(AWS)的收入增長。該公司上季整體收入增長40%至889億美元。

亞馬遜曾警告，由於工資上漲及疫情相關的成本，次季將出現虧損。不過亞馬遜財務總監Brian Olsavsky在業績發布會解釋，亞馬遜的利潤得益於網站上利潤更高的商品銷售，而且產品發貨量超出預期。亞馬遜預計，第三季疫情相關的成本支出在20億美元左右。

亞馬遜上季雲端服務銷售額按年增長29%至108億美元，而這得益於更多人在家辦公。視像會議軟件供應商Zoom Video Communications有很大部分的網絡，也由亞馬遜營運。不過雲端收入的增長速度卻較首季下跌4個百分點，這主要由於疫情期間，召車平台Lyft等主要客戶的業務受損。相比下，Alphabet的雲計算業務增長更快，增幅達43%。但增長最快的要數微軟的雲端業務部門Azure，銷售額在上季增長47%。

（綜合報道）

[國際金融]