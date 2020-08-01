fb收入增長勝Alphabet 次季增11％ 上市8年以來最低

fb上季利潤按年增長近1倍至52億美元，這主要由於它擺脫了去年同期，因用戶私隱外泄而被美國聯邦貿易委員會（FTC）罰款50億美元的影響。fb股價早段急升8%創新高，而Alphabet跌4％。科技股早段大致向上，納指早段微升。不過道指成分股重型機械生產商Caterpillar的收入及盈利大跌，另一成分股雪佛龍也錄得至少30年最嚴重虧損，令道指早段下滑。

Alphabet旅遊廣告多 較受打擊

Alphabet與fb的收入此消彼長，部分由於它們的廣告類別大不同。例如Alphabet的旅遊業務廣告，通常佔其搜尋廣告收入一成以上，而相關行業在疫情下業務陷於停頓，因而大幅削減廣告開支。

Alphabet次季的廣告收入按年跌8%至299億美元。在Alphabet成立22年以來，其每季廣告收入一直上升。上季整個集團的收入按年跌2%至383億美元，也是該公司2004年上市以來，首次錄得同比收入下滑。Alphabet上季利潤按年跌30％至69億美元。

至於fb的基礙廣告客戶多為直接面向消費者的電商及手遊。疫情下更多網民居家避疫，上網尋找資訊及娛樂，吸引電商、在網上促銷的知名品牌及各種遊戲向fb落廣告。此外，防疫封鎖措施也帶動fb用戶增長，且參與度增加，也帶動廣告收入。

防疫封鎖 fb活躍用戶增12%

fb平台第二季的每月活躍用戶按年增長12%至27億人。它旗下所有社交軟件合計的每月活躍用戶按年增長14%至31.4億人。但fb表示，有迹像顯示隨着封鎖措施放寬，用戶的增長和參與度趨於正常化。

與此同時，本月已有逾千個品牌，包括可口可樂、福特汽車等，宣布暫停向fb落廣告，以逼使fb採取行動解決其平台充斥仇恨言論及假新聞等問題，可能影響到fb本季收入。

fb承認，抵制行動可能會令第三季收入增長放慢，而廣告仍佔fb收入98％。不過 fb行政總裁朱克伯格在本周的美國國會聽證會重申，不會為廣告商制定內容政策。

Ig加Reels 被質疑抄TikTok

fb次季的毛利率為32％，較首季高出1個百分點。不過fb預測，隨着公司聘用更多員工，並為新產品投入更多資源，利潤率將在整個2020年下降。fb正準備為Instagram加入短視頻功能Reels，但就被質疑其功能近似於抖音國際版TikTok。

（綜合報道）

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