字節跳動擬港上市 估值7750億

報道指出，字節跳動曾打算將全部業務在紐約或香港整體上市，估計今次分拆業務上市，主要是受近期TikTok遭美國加強監管影響。中國業務方面，規模最大的是集團最初起家的「今日頭條」，及2016年推出的「抖音」。海外業務方面，除發展TikTok外，字節跳動積極收購，如在2016年收購印尼新聞平台BaBe，並於2017年收購Flipagram等軟件。

各國正加強封殺TikTok

面對美國的封殺，字節跳動曾考慮出售TikTok股權予美國投資者，惟計劃因創辦人張一鳴不願放棄控股權而受阻。據了解，2019年字節跳動收入逾170億美元，純利達30億美元。

國際社會質疑TikTok會把用戶資料泄露予中國政府，並加強封殺TikTok。較早前，印度已禁止TikTok等中國應用；美國眾議院已通過禁止在政府電子設備下載TikTok的動議；日本執政黨小組建議制訂政策限制TikTok等中國Apps；美國海外投資委員會（CFIUS）正在審查TikTok是否會構成國家安全威脅，並將在本周向總統特朗普提交有關建議。