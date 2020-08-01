瑞聲受惠升逾3% 恒生科指首周升4.26%

昨晚美股早段下跌，至晚上約11時，恒指夜期報24400點，低水195點。

蘋果公司業績向好，對與蘋果相關概念股帶來刺激。當中份屬藍籌的瑞聲在早段受惠有關消息，股價扯高6.88%，收市時雖然升幅收窄，仍達3.61%。同一概念的藍籌股舜宇光學（2382）亦升3.8%，收市時升幅只餘0.97%。恒生指數曾升228點，但因騰訊在U盤時段收跌，致大市在升近25000點前「行人止步」，最終倒跌115點，收報24595點。主板成交額為1191.5億元，較周四減少92.17億元。

恒指挫115點全周跌0.45%

恒生科技指數正式推出的第一周，累升4.26%，跑贏累跌0.45%的恒指。

高盛發表報告分析香港和內地新科技指數，即恒生科技指數及上海科創板指數，預計兩個新指數，在未來5年可吸引250億美元（約1950億港元）的被動投資，當中有140億美元（約1092億港元）會流入恒生科技指數。

恒生指數公司昨日發表網誌指，恒生科技指數設有快速納入機制，容許新上市的大型科技企業更加適時納入指數，毋須等待至下次定期檢討。為減輕指數過度集中，個別成分股比重上限設定在8%，並於每季度調整。根據回溯測試的數據顯示，恒生科技指數於去年及今年截至7月17日，分別跑贏同期的恒生綜合指數25.2個百分點及47.9個百分點。恒生科技指數的研發開支佔收入之比例有6%，遠比恒生綜合指數0.8%為高。