蘋果季收4600億破紀錄 早段升7% 確認新iPhone延遲數周推出

明報記者 蔡穎霖

新冠肺炎疫情嚴峻，庫克表示，在家工作和遙距學習成新常態，帶動iPad及Mac等產品出現雙位數增長。資料顯示，iPad次季營收錄65.82億美元，按年增長31.04%；Mac為公司帶來70.79億美元收入，按年升21.63%。

iPhone營收意外微升1.66%

事實上，公司今年4月時曾經預計，次季iPhone的銷量或會受壓。庫克表示，平價機型iPhone SE銷量好，帶動整體iPhone營收共錄264.18億美元，超過市場預估的213億元，按年微升1.66%。當中，iPhone 11為最暢銷的機型。

若按照地區劃分，仍以美洲錄得270.18億美元盈收最多，佔整體的45.27%；餘下逾五成銷售額來自海外市場，大中華區為蘋果貢獻15.63%，錄得93.29億美元，按年微增1.88%，惟較今年首季下跌1.26億美元或1.33%。

中國市場方面，主要因為公司月前以低價推售iPhone SE和iPhone 11系列，獲得大中華區消費者的青睞，帶動整體業績。庫克又說，「iPhone 11是中國銷量最好的手機」，同時指出，大中華地區購買Mac和iPad的新客戶率高，分別有75%及66.67%，表現令人滿意。

庫克坦言，受到新冠肺炎疫情帶來的不確定因素影響，目前未能提供本季營收預測。

平價SE吸客 大中華區表現令人滿意

另外，蘋果財務總監馬埃斯特里（Luca Maestri）在會議上證實，新一代iPhone的推出時間，將較以往每年大約於9月推遲數周，即計畫於10月推出新款手機；惟他預期，iPhone的強勁表現將持續至下個季度。

有分析員認為，隨着新一代iPhone發行，將為市場帶來一波「換機潮」；若蘋果未能如以往於9月出售新一代iPhone，料影響該公司本季業績。