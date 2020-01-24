內地製造業PMI勝預期 連續5月擴張

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產新訂單指數持續回升

生產指數為54，按月上升0.1個百分點，連續5個月高於臨界點，反映製造業生產量按月持續增長。新訂單指數為51.7，按月上升0.3個百分點，連續3個月回升，製造業市場需求逐步回暖。原材料庫存指數為47.9，按月回升0.3個百分點，顯示製造業主要原材料庫存量降幅繼續收窄。從業人員指數為49.3，按月回升0.2個百分點，製造業企業用工景氣度略改善。

至於非製造業新訂單指數為51.5，按月回落1.2個百分點，但仍處臨界點以上，反映非製造業市場需求繼續恢復。

華興證券認為，小型企業PMI按月下降0.3個百分點至48.6，值得注意，水災也可能對部分省區企業生產經營造成一定影響。此外，新出口訂單指數和進口指數雖然分別恢復到48.4和49.1，但仍處於榮枯分界線之下。當前海外疫情尚未得到有效控制，海外市場依然存在變數，給中國的外需和外貿帶來較大挑戰。