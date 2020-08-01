債主入稟申清盤 康泰：轉帳延誤

康泰由黃士心父親黃明銓於1966年創辦，2011年黃士心將51%控股權轉讓予海航背景的「勝投國際」，去年傳出他悉售持股，年底由海航投資的A股凱撒旅業入主，以1.16億港元收購全數股份。凱撒旅業昨日收市報16.19元人民幣，跌0.31%。

業界：冀政府盡快推第三輪抗疫基金

今次申請康泰清盤的Webport Limited，網頁顯示公司位於丹麥，並以「RTS」名稱經營B2B旅遊業務，旅遊目的地包括芬蘭、冰島、挪威等。康泰的聲明表示，新冠肺炎重挫旅遊業，行業步入寒冬約7個月，但公司仍保持財務穩健，股東亦會全力支持。根據康泰官網，旅行社已取消7月15至31日出發的所有旅行團，8月1日或以後出發的本地旅行團會再作安排；8間分行中只有旺角、銅鑼灣及荃灣分行繼續營業。

香港旅遊業議會主席黃進達表示，疫情令行業近乎停頓，相信短期內亦難以重返以往表現。即使旅行社轉推本地團，對財政狀况幫助不大，只是令導遊、司機重拾生計，可帶動員工士氣。他表示，行業固定開支仍然高企，最急切希望獲得現金支持，冀政府盡快推第三輪抗疫基金，避免更多旅行社結業。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，大型旅行社設有門市及很多員工，現時近乎零收入，難以應付日常開支。不過行業多為中小型旅行社，保就業計劃下，未見出現倒閉潮，相信業界亦希望再觀望情况。他又稱，年初至6月約有60間旅行社結業或不續牌，如果到9月仍未獲新資助，或有機會出現倒閉潮。