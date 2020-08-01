6月港元存款激增1400億 逾兩年最多 《國安法》前急增 金管局︰因市場集資活動

明報記者 馬迪帆

6月《港區國安法》已有立法消息，且在月底刊憲生效。當月受港元、美元存款大增帶動，本地銀行存款總額達14.08萬億元，按月增2258億元或1.6%。惟6月人民幣存款顯著下跌，按月挫7.9%，減少550億元人民幣，跌至6399億元人民幣。

美元存款同大增 人幣存款跌8%

金管局指出，按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。金管局發言人其後回覆本報表示，港元、美元存款波幅屬正常範圍，存款變動受多項因素影響，如利率走勢、市場集資活動多少，強調「毋須過分側重個別月份的波動」。

金管局：毋須側重個別月份波動

金管局發言人續稱，6月人民幣存款下跌，料與企業半年結資金調動，以及內地資本市場活躍吸引部分離岸人民幣流入有關；總體而言，人民幣存款水平保持平穩，今年以來累計升3%，且根據初步數字，人民幣存款於7月中有所回升。

6月份新股市場氣氛熾熱，網易（9999）及京東（9618）先後於月初及月中掛牌，至月底曾有多隻新股同期招股，包括後來凍資近3000億元的歐康維視（1477）。回顧2018年4月存款一度急增，與當月招股、凍資逾3000億元的平安好醫生（1833）有關。本月港元存款中，活期及儲蓄均上升，但定期下降，反映存款大增或與投資活動有關。

此外，港匯於上月多次觸及7.75港元強方兌換保證，金管局於當月共計15次入市沽出港元，涉及金額達369億元，反映熱錢大幅流入本港。

分析：大型新股招股 資金流入

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，大型新股吸資、金管局頻繁動作及整體市况，均反映資金流入香港。她表示，以往金管局承接美元沽盤，時而是因出現套息交易，但觀察近期情况，相信是因為有資金流入情况。7月大型新股活動繼續，資金有望維持現有水平。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，雖然6月資金湧港，但一至兩個月存款波動情况，不足以成為判斷資金長期偏好的標準。他表示，近期本地政治環境及金融市場亦再度出現變化，外資是否改變投資決定也未是定數，7月數據如何仍需觀察。