經濟

香港地產

大寶閣5房13萬租 36年前購入回報60厘

【明報專訊】市場近期錄得不少月租逾10萬元的豪宅租務成交，其中樂壇天后鄭秀文及「Cool魔」張智霖居住的大坑道大寶閣，新近就有一個高層5房單位以月租約13萬元租出，業主持貨36年，現享60厘租金回報。市場消息指，上述單位為大寶閣一個實用面積2465方呎的高層A室，5房間隔，近日以月租約13萬元租出，與兩年前對上一份租約租金相同，實用呎租52.7元，業主1984年以260萬元購入，持貨36年，租金回報高達60厘。

單位處鄭秀文張智霖居所樓上

大寶閣一向有不少名人居住，比今次出租單位低3層的同面積A室，便為天后鄭秀文於1999年以2280萬元購入，而正正樓下一層的同面積A室，則是由「Cool魔」張智霖於2017年9180萬元購入。

曉廬4房雙套17萬租出

事實上，近日市場都有不少大額租賃，大業主中建持有的東半山曉廬高層A室，實用面積2739方呎，4房雙套間隔，以17萬元租出，實用呎租62元，另嘉華（0173）旗下肇輝台6號中層A室，實用面積2816方呎，5房3套間隔，則以14.5萬元租出，實用呎租51元。

另一方面，有豪宅業主減租，中半山世紀大廈1座低層B室，實用面積2041方呎，3房1套間隔，原叫租8.5萬元，新近減價約8%，以約7.8萬元租出，實用呎租38元。業主於2011年以3650萬元購入，持貨9年，現租金回報約2.5厘。

相關字詞﹕豪宅租務 世紀大廈 肇輝台6號 曉廬 鄭秀文 張智霖 大寶閣

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