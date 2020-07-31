大寶閣5房13萬租 36年前購入回報60厘

單位處鄭秀文張智霖居所樓上

大寶閣一向有不少名人居住，比今次出租單位低3層的同面積A室，便為天后鄭秀文於1999年以2280萬元購入，而正正樓下一層的同面積A室，則是由「Cool魔」張智霖於2017年9180萬元購入。

曉廬4房雙套17萬租出

事實上，近日市場都有不少大額租賃，大業主中建持有的東半山曉廬高層A室，實用面積2739方呎，4房雙套間隔，以17萬元租出，實用呎租62元，另嘉華（0173）旗下肇輝台6號中層A室，實用面積2816方呎，5房3套間隔，則以14.5萬元租出，實用呎租51元。

另一方面，有豪宅業主減租，中半山世紀大廈1座低層B室，實用面積2041方呎，3房1套間隔，原叫租8.5萬元，新近減價約8%，以約7.8萬元租出，實用呎租38元。業主於2011年以3650萬元購入，持貨9年，現租金回報約2.5厘。