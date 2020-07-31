帝御不足一周收8563票 超額45倍

上源特色戶實呎逼1.9萬破頂

以開放式單位折實入場費291萬元起、屬一年半來最平新盤入場費的帝御‧金灣，單位總數611伙，負責銷售的恒地（0012）營業（一）部總經理林達民表示，對明日首輪開售185伙的銷情充滿信心，預料可全數清袋，並強調會嚴格執行所有防疫措施。

是次首批銷售單位，整批折實平均13,638元。至於今年新盤收票王，為長實（1113）6月發售的將軍澳日出康城SEA TO SKY，首輪開售462伙前收逾1.28萬票，超額26倍。

新地（0016）今日次輪發售55伙的屯門御海灣（54伙發價單發售、1伙招標），消息指5日來共接獲約1307票，超額23倍。御海灣今日公開發售的54伙，屬開放式至3房戶、實用面積261至514方呎，整批折實平均17,739元，折實入場費493萬元起。至於招標形式推售的2座28樓E室，實用面積692方呎連613方呎天台的特色戶，屬3房間隔。

啟德OASIS下周一3特色戶招標

市場聚焦帝御‧金灣和御海灣對撼之際，萬科香港在港首個獨資發展項目屯門掃管笏上源，昨日亦錄得一宗4房連天台特色戶成交，為5A座20樓A室，實用面積1465方呎連968方呎天台，成交價2752.2萬元、實呎18,786元，創上源自2018年10月開售以來成交價、呎價新高紀錄。

疫情惡化下，發展商轉以招標形式推售部分餘貨。會德豐（0020）啟德OASIS KAI TAK，下周一推出3伙低座特色戶招標，實用面積均逾1400方呎；同系將軍澳MONTEREY亦推3伙特色戶於下周一招標，實用面積1590至1670方呎。

主要新盤本月錄30撻訂

另本報統計，主要新盤本月累錄約30宗撻訂，中冶（1618）青龍頭逸璟‧龍灣，再有兩名買家於簽署正式買賣合約後取消交易，屬1房戶及1房連平台特色戶，原以409萬及450.1萬元售出，買家已取消交易，惟由於樓盤因斜坡修葺問題未能如期於今年6月交樓，料發展商未有向相關買家殺訂。