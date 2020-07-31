雲海首宗二手「見血」實蝕8%

市場消息指，馬鞍山雲海榕海臺1座高層A室，實用面積534方呎，屬3房連開放式廚房間隔，新近以980萬元連租約成交，實呎18,352元。按該單位現時月租約2.15萬元計，料新買家享租金回報約2.6厘。原業主於2018年1月以1060.6萬元一手購入，持貨約2年半，帳面蝕80.6萬元或7.5%；惟計及購入時的發展商現金回贈約10%涉約106萬元、另因持貨不足3年而須繳付的10%額外印花稅所涉98萬元及其他雜費計，估計實際蝕逾80萬元或近8%離場。

嘉峰臺3房860萬破頂

鰂魚涌居屋康山花園有3房未補價跌穿700萬元。中原分行首席分區營業經理楊文傑表示，康山花園4座低層C室，實用面積592方呎，屬3房間隔，以668萬元未補價成交，實呎11,284元，做價跌穿700萬元，為屋苑同類近一年半新低。原業主於2012年8月以373萬元未補價買入，持貨8年，帳面賺295萬元或約79%。

市場消息指，淺水灣麗景園3座中層36室，實用面積2576方呎，5房間隔，最新連兩車位以8330萬元售出，實呎32,337元。屋苑對上一宗同類單位成交，要追溯到去年7月，一個面積間隔相同、樓層相差4層的中層34室，曾以9280萬元連一個車位售出，實呎3.6萬元，若計及車位價值及樓層因素，估計現成交價較一年前同類單位低約一成。原業主1990年以約200萬元購入，帳面賺8130萬元或40倍。

不過，富誠地產客戶經理鄧宇熙表示，牛池灣居屋嘉峰臺1期2座高層G室，實用面積582呎，屬3房間隔，以860萬元已補價沽出，實呎14,776元，成交價創屋苑新高。原業主於2007年5月以166萬元未補價購入，持貨13年，估計連同補地價計，仍獲利甚豐。