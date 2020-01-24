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疫情惡化 十大屋苑價量齊跌 7月成交料240宗 5個月新低

【明報專訊】本地爆發第三波新冠肺炎疫情，打擊本月整體二手交投量，十大屋苑本月至今錄得約240宗成交，為5個月新低，較上月約270宗減少逾一成，半數屋苑成交量錄得按月下跌，跌幅介乎17%至42%。當中天水圍嘉湖山莊及鴨脷洲海怡半島跌幅最明顯，兩屋苑均按月大跌逾四成。呎價方面，8個大型屋苑按月出現回落，只有東涌映灣園及藍田麗港城僅微升約2%，反映本月十大屋苑呈價量齊跌的走勢。

明報記者 張允亭

十大屋苑交投隨疫情變化，今年5月疫情開始紓緩時，該月成交量更破300宗大關。第三波疫情來勢洶洶，當局於本月下旬起陸續公布新防疫措施，亦令部分大型屋苑的交投步伐開始減慢。以港島龍頭屋苑太古城為例，本月上半月有約17宗二手成交，惟下半月則僅錄約9宗，交投量明顯漸轉疏落。

麗港城「疫市」奇葩 2年半最旺

至於麗港城可謂本月「疫市」奇葩，受惠同區新盤KOKO HILLS開售氣氛帶動，麗港城本月錄得28宗成交，較上月急增四成，成為自2018年1月後、近2年半以來的按月最高。

中原分區營業經理洪金興表示，麗港城新近錄得8座高層H室成交，實用面積748方呎，屬3房間隔，以1038萬元市價成交，實呎13,877元；原業主於2010年9月以528萬元購入，持貨10年，帳面獲利510萬元或近1倍。

另一邊廂，紅磡黃埔花園本月錄得約25宗成交，交投量較上月增加兩成，但呎價則按月跌近6%。中原地產代理周德龍表示，黃埔花園2期12座中層H室，實用面積389方呎，屬2房單位，外望園景。原業主叫價690萬元，經議價後，以660萬元獲投資客承接，實呎為16,966元，成交價較上月同類單位略低5%。原業主於2010年11月以316萬元購入，持貨近10年，帳賺344萬元或1倍。

業界料低息下資金續撐樓市

展望8月，美聯物業住宅部行政總裁布少明預計，整體住宅交投量短期內，仍會受新冠疫情以及港府新一輪防疫措施影響而繼續下跌，估計二手交投量會由7月份約3500宗，下跌兩成至8月份約2800宗水平。他續指，疫市下減價盤的佔比上升，若數目持續增加，第三季二手平均樓價則有機會回調2%至3%。對於美國聯儲局維持利率不變，他認為此舉或令部分資金流入資產市場，並對樓市帶來支持作用。

此外，中原按揭董事總經理王美鳳指，本港樓按息率將於今年及明年甚至較長時間維持低息水平，而在拆息下跌下，本月市場H按息曾低見1.55厘，預期年內市場主流H按息維持約1.7厘至1.8厘水平。

相關字詞﹕麗港城 海怡半島 嘉湖山莊 十大屋苑

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