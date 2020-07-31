「豪宅銷售天王」劉陳傳：台豪宅受惠台商回流港人移民

近期部分台灣企業已經回流當地，刺激對工業地產需求，並進一步推動了商業和住宅物業交投，帶動上半年土地成交創新高。劉陳傳表示台灣經濟目前仍正常運轉，政府也主動推出救助和振興經濟計劃。儘管部分行業如航空、旅遊和餐飲業等行業承受着巨大的壓力，但樓市暫未見價格大幅下降，預料樓價仍會保持穩定或略有調整，特別是現時整體仍屬於低息市場。

台商回台 商廈住宅交投趨活躍

其實早在2016年台灣樓市見底以來，樓市成交一直增長，尤其是在台商加速返回台灣的情况下。隨着台灣有效控制疫情，預計當地經濟會持續復蘇到2021年，暫時復蘇步伐似乎未受到其他因素影響，可能會持續下去。

台商回台投資金額已破萬億新台幣，他認為主要由以下數個原因推動： （1）全球政府反逃稅浪潮興起，特別2017年內地實施《共同申報準則》（Common Reporting Standard，CRS），去年更實行最新外匯管制；（2）中美貿易戰促使大量台灣公司離開中國大陸，將生產線帶回台灣，而且隨着全球繼續量化寬鬆，大量流動性開始成為常態；（4）內地市場的勞動力成本上升；（5）新冠肺炎疫情影響全球貿易市場，生活方式和消費習慣；以及（6）考慮到台灣政府有效控制疫情。

由中美貿易戰到新冠肺炎爆發，使居於內地的台商反思遷回台灣。受惠於中美貿易戰和大陸生產成本持續上漲，一些在大陸台商已回台設廠和辦事處，扭轉了過去產業遷移到中國內地的趨勢，回流後主要植根在台北、新北、桃園、台中和台南等地。

台灣置業 留意土地使用權

這批台商不單是回台購買住宅，特別是豪宅，甚至購買商業物業，首要考慮地理位置和價格合理，集中於台北、新北和台中市。另一方面，近期台灣商廈交投比住宅更為活躍，包括工業用地和辦公室等。對台商而言，住宅物業會以大安區、松山區、內湖區和信義區的住宅較為熱門，台中則以北屯區、西屯區及南屯區較多人選擇。

值得留意的是，台灣樓價未有太受疫情影響，今年仍持續向上，與本港情况相似。清華安富房價指數顯示，6月全台樓價指數按年升了近3%，成交量更是升了接近一成。不過，當地業界人士都普遍估計，隨着樓價已處於高位，未來又有足夠供應，當地政府亦不會容許樓價急升，樓價都只會逐步向上或放緩。而且，台灣租金水平相對較低，台北市中心1000呎單位月租約2萬至5萬新台幣（約5289元至1.32萬港元），有意移民的人士不妨先租住再作打算。好房網數據顯示，目前台北市平均租金每坪6830元新台幣（約1687港元）。

上半年獲發居住證港人大增九成

如有意到台灣置業的港人宜留意，台灣置業跟香港不同，台灣以建築面積作為銷售面積，而且由於處於地震帶，對建築物有一定的要求，故實用面積一般只有65%至70%左右。另外，雖然一般台灣物業是永久年期的，但仍會有一些物業為非永久年期，稱為「地上權」，年限一般都是50年，期限一過後，政府便會收回物業。

那邊廂台商回流，自人大通過實行《港區國安法》，港人移民查詢明顯增加，付諸實行的人亦在上升。台灣移民署早前公布的數據顯示，台灣政府今年1月至6月間，向3883名香港人發放了居留和定居許可，比去年同期的2069人增加近九成。

明報記者 王俊騏

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