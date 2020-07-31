湯文亮：這個世界充滿「真實謊言」

不過，無論如何，現時政府總算聽到市民的心聲，唔係只聽專家的意見，專家的意見其實很簡單直接，就是乜都禁，大家唔准出街，全部WFH，病毒自然會消失。大家會認為專家的說話是真實的，其實是謊言，因為根本無可能做得到，最多只能話專家所講的是「真實謊言」。

專家倡乜都禁 實際無可能

有內地老友話佢去年買的新樓，最近地產商大幅減價三成，佢當然唔開心，立刻問替他促成交易那名物業代理，答案是樓價始終會回升，有買貴，冇買錯，現在只是暫時失利，老友聽完始終覺得有買貴冇買錯是有多少唔妥，但又講唔出是什麼唔妥，於是問我那名物業代理有沒有講錯。

有買貴是真實 冇買錯是謊言

老友可能唔知道，我有好多物業代理老友，真的唔想講壞話，大家都是搵食，况且減價是地產商而非物業代理，於是話那位物業代理所講的是真實謊言，有買貴是真實，冇買錯是謊言，老友亦明白，牛唔飲水唔撳得牛頭低，始終最終都是由他自己做決定，唯有苦笑。

有年輕女友人最近甩拖，宣布與男友分手，她相當不忿氣，對其他朋友話前度當日追佢時，尤其是𧨾佢上牀的一刻話會愛佢一生一世，至死不渝，唔會有第二個女朋友，都未夠半年，已經同第二個女仔約會，佢話前度係大話精。其實，所有女仔都知道，所有男仔都是大話精，不過，男仔話愛女仔一生一世的時候是講真實說話，而最後做唔到，但不能夠話男仔講大話，最多只能話他們講的是真實謊言。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]