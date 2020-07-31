經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：這個世界充滿「真實謊言」

【明報專訊】今日是7月最後一日，今年渾渾噩噩已經過了7個月，都唔知道做過乜嘢事，總之日過日，政府早兩日全面禁堂食，之後發覺行唔通，立刻放寬禁令。林鄭應變速度之快，大家反而覺得不真實，如果政府在兩三個星期後才考慮取消，反而會覺得這才是香港政府處理方法。

不過，無論如何，現時政府總算聽到市民的心聲，唔係只聽專家的意見，專家的意見其實很簡單直接，就是乜都禁，大家唔准出街，全部WFH，病毒自然會消失。大家會認為專家的說話是真實的，其實是謊言，因為根本無可能做得到，最多只能話專家所講的是「真實謊言」。

專家倡乜都禁 實際無可能

有內地老友話佢去年買的新樓，最近地產商大幅減價三成，佢當然唔開心，立刻問替他促成交易那名物業代理，答案是樓價始終會回升，有買貴，冇買錯，現在只是暫時失利，老友聽完始終覺得有買貴冇買錯是有多少唔妥，但又講唔出是什麼唔妥，於是問我那名物業代理有沒有講錯。

有買貴是真實 冇買錯是謊言

老友可能唔知道，我有好多物業代理老友，真的唔想講壞話，大家都是搵食，况且減價是地產商而非物業代理，於是話那位物業代理所講的是真實謊言，有買貴是真實，冇買錯是謊言，老友亦明白，牛唔飲水唔撳得牛頭低，始終最終都是由他自己做決定，唯有苦笑。

有年輕女友人最近甩拖，宣布與男友分手，她相當不忿氣，對其他朋友話前度當日追佢時，尤其是𧨾佢上牀的一刻話會愛佢一生一世，至死不渝，唔會有第二個女朋友，都未夠半年，已經同第二個女仔約會，佢話前度係大話精。其實，所有女仔都知道，所有男仔都是大話精，不過，男仔話愛女仔一生一世的時候是講真實說話，而最後做唔到，但不能夠話男仔講大話，最多只能話他們講的是真實謊言。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

港6月零售挫25％ 連跌17月 協會轟業主不減租 吳天海：需平衡自身能力
港6月零售挫25％ 連跌17月 協會轟業主不減租 吳天海：需平衡自身能力
食品店一枝獨秀 其餘第三季未樂觀
食品店一枝獨秀 其餘第三季未樂觀
稱減租逾10億 九置半年實賺38億
稱減租逾10億 九置半年實賺38億
恒隆地產半年實賺20億 中期息0.17元
恒隆地產半年實賺20億 中期息0.17元
港澳銷售跌一半 I.T首季料盈轉虧
港澳銷售跌一半 I.T首季料盈轉虧
聯儲局續放鴿 金管局再沽46億 鮑威爾：用盡工具支持經濟
聯儲局續放鴿 金管局再沽46億 鮑威爾：用盡工具支持經濟
WeLab Bank開業 推8%消費回贈
WeLab Bank開業 推8%消費回贈
恒大擬明年分拆物管上市
恒大擬明年分拆物管上市
太平洋航運上半年蝕2.2億美元
太平洋航運上半年蝕2.2億美元
浙江富商疑遭追收黃竹坑豪宅
浙江富商疑遭追收黃竹坑豪宅
百威6月中國銷售創單月高 下半年續好
百威6月中國銷售創單月高 下半年續好
萬達售芝加哥物業套21億
萬達售芝加哥物業套21億
渣打疫下信貸減值大增 上季盈利勝預期 倫敦股價急挫5%
渣打疫下信貸減值大增 上季盈利勝預期 倫敦股價急挫5%
美次季GDP跌32.9% 疫情加劇 經濟復蘇速度放緩
美次季GDP跌32.9% 疫情加劇 經濟復蘇速度放緩
華為智能手機出貨量首冠全球
華為智能手機出貨量首冠全球
高通140億售華為專利兼和解
高通140億售華為專利兼和解
張兆聰：長和最壞情况或已過
張兆聰：長和最壞情况或已過
劉宇亮：互聯網醫療 受惠政策環境技術
劉宇亮：互聯網醫療 受惠政策環境技術
黃智慧：石藥研發能力佳 伺機跟進
黃智慧：石藥研發能力佳 伺機跟進
張宗永：特斯拉成「空軍」至愛
張宗永：特斯拉成「空軍」至愛
盧駿匡：倘趨勢不變 恒指牛市二期在望
盧駿匡：倘趨勢不變 恒指牛市二期在望
美團默認與支付寶分手？
美團默認與支付寶分手？
冼國林告完康宏又收購
冼國林告完康宏又收購
張兆聰：中海外適合炒上落
張兆聰：中海外適合炒上落
周顯：匯控不應看太淡5理由
周顯：匯控不應看太淡5理由
「豪宅銷售天王」劉陳傳：台豪宅受惠台商回流港人移民
「豪宅銷售天王」劉陳傳：台豪宅受惠台商回流港人移民
疫情惡化 十大屋苑價量齊跌 7月成交料240宗 5個月新低
疫情惡化 十大屋苑價量齊跌 7月成交料240宗 5個月新低
雲海首宗二手「見血」實蝕8%
雲海首宗二手「見血」實蝕8%
一太：港豪宅半年跌4% 仍貴絕全球
一太：港豪宅半年跌4% 仍貴絕全球
帝御不足一周收8563票 超額45倍
帝御不足一周收8563票 超額45倍
大寶閣5房13萬租 36年前購入回報60厘
大寶閣5房13萬租 36年前購入回報60厘
新限聚令下 D2 Place開放予公眾午膳
新限聚令下 D2 Place開放予公眾午膳