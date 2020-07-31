經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：匯控不應看太淡5理由

【明報專訊】匯豐控股（0005）已經轟轟烈烈地跌破了35元，但仍未跌破2009年3月9日的32.9元最低價，更加未跌破28元的供股價。對此，人們的最大幻想，不過是某位常常看錯市的仁兄，居然對它極其看淡，基於逆向思維，因而對它還有一絲絲的盼望而已。

涉港人重大利益 具戰略價值

匯控的未來，完全是政治市，皆因中國正在對它展開圍剿，似乎正準備把它煮了來吃。畢竟，發鈔銀行是一塊大肥肉，這塊大肥肉沒理由給出賣華為的公司吧？

不過，如要把匯控看得太淡，那會犯上一個錯誤，就是它仍然有着很多的優勢，例如說：

第一，它的主要股東是香港人，還有中國的平安保險（2318）。因此，不管輸了多少錢，吃虧的都是中國人。英國人蝕掉的，只是一家香港銀行的管理權吧了；

第二，它的主要客戶，也是香港人，如因此而構成不便，吃虧的也是香港人；

第三，不算香港部分，只算英國部分，中國根本制裁不了；

第四，它擁有恒生銀行（0011），又牽涉到香港人的另一個重大利益；

第五，它是香港的面子幫手，試想想，由匯豐銀行來發鈔，兼且當最大的銀行，這是多大的公關作用？而且，如果由一家英國銀行來當中國的幫手，當然比中國的銀行更加登樣，也更加讓西方接受。

因此，匯豐銀行有它的戰略價值，不應該看得太淡，除非它自尋死路，又當作別論。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

港6月零售挫25％ 連跌17月 協會轟業主不減租 吳天海：需平衡自身能力
港6月零售挫25％ 連跌17月 協會轟業主不減租 吳天海：需平衡自身能力
食品店一枝獨秀 其餘第三季未樂觀
食品店一枝獨秀 其餘第三季未樂觀
稱減租逾10億 九置半年實賺38億
稱減租逾10億 九置半年實賺38億
恒隆地產半年實賺20億 中期息0.17元
恒隆地產半年實賺20億 中期息0.17元
港澳銷售跌一半 I.T首季料盈轉虧
港澳銷售跌一半 I.T首季料盈轉虧
聯儲局續放鴿 金管局再沽46億 鮑威爾：用盡工具支持經濟
聯儲局續放鴿 金管局再沽46億 鮑威爾：用盡工具支持經濟
WeLab Bank開業 推8%消費回贈
WeLab Bank開業 推8%消費回贈
恒大擬明年分拆物管上市
恒大擬明年分拆物管上市
太平洋航運上半年蝕2.2億美元
太平洋航運上半年蝕2.2億美元
浙江富商疑遭追收黃竹坑豪宅
浙江富商疑遭追收黃竹坑豪宅
百威6月中國銷售創單月高 下半年續好
百威6月中國銷售創單月高 下半年續好
萬達售芝加哥物業套21億
萬達售芝加哥物業套21億
渣打疫下信貸減值大增 上季盈利勝預期 倫敦股價急挫5%
渣打疫下信貸減值大增 上季盈利勝預期 倫敦股價急挫5%
美次季GDP跌32.9% 疫情加劇 經濟復蘇速度放緩
美次季GDP跌32.9% 疫情加劇 經濟復蘇速度放緩
華為智能手機出貨量首冠全球
華為智能手機出貨量首冠全球
高通140億售華為專利兼和解
高通140億售華為專利兼和解
張兆聰：長和最壞情况或已過
張兆聰：長和最壞情况或已過
劉宇亮：互聯網醫療 受惠政策環境技術
劉宇亮：互聯網醫療 受惠政策環境技術
黃智慧：石藥研發能力佳 伺機跟進
黃智慧：石藥研發能力佳 伺機跟進
張宗永：特斯拉成「空軍」至愛
張宗永：特斯拉成「空軍」至愛
盧駿匡：倘趨勢不變 恒指牛市二期在望
盧駿匡：倘趨勢不變 恒指牛市二期在望
美團默認與支付寶分手？
美團默認與支付寶分手？
冼國林告完康宏又收購
冼國林告完康宏又收購
張兆聰：中海外適合炒上落
張兆聰：中海外適合炒上落
湯文亮：這個世界充滿「真實謊言」
湯文亮：這個世界充滿「真實謊言」
「豪宅銷售天王」劉陳傳：台豪宅受惠台商回流港人移民
「豪宅銷售天王」劉陳傳：台豪宅受惠台商回流港人移民
疫情惡化 十大屋苑價量齊跌 7月成交料240宗 5個月新低
疫情惡化 十大屋苑價量齊跌 7月成交料240宗 5個月新低
雲海首宗二手「見血」實蝕8%
雲海首宗二手「見血」實蝕8%
一太：港豪宅半年跌4% 仍貴絕全球
一太：港豪宅半年跌4% 仍貴絕全球
帝御不足一周收8563票 超額45倍
帝御不足一周收8563票 超額45倍
大寶閣5房13萬租 36年前購入回報60厘
大寶閣5房13萬租 36年前購入回報60厘
新限聚令下 D2 Place開放予公眾午膳
新限聚令下 D2 Place開放予公眾午膳