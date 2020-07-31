周顯：匯控不應看太淡5理由

涉港人重大利益 具戰略價值

匯控的未來，完全是政治市，皆因中國正在對它展開圍剿，似乎正準備把它煮了來吃。畢竟，發鈔銀行是一塊大肥肉，這塊大肥肉沒理由給出賣華為的公司吧？

不過，如要把匯控看得太淡，那會犯上一個錯誤，就是它仍然有着很多的優勢，例如說：

第一，它的主要股東是香港人，還有中國的平安保險（2318）。因此，不管輸了多少錢，吃虧的都是中國人。英國人蝕掉的，只是一家香港銀行的管理權吧了；

第二，它的主要客戶，也是香港人，如因此而構成不便，吃虧的也是香港人；

第三，不算香港部分，只算英國部分，中國根本制裁不了；

第四，它擁有恒生銀行（0011），又牽涉到香港人的另一個重大利益；

第五，它是香港的面子幫手，試想想，由匯豐銀行來發鈔，兼且當最大的銀行，這是多大的公關作用？而且，如果由一家英國銀行來當中國的幫手，當然比中國的銀行更加登樣，也更加讓西方接受。

因此，匯豐銀行有它的戰略價值，不應該看得太淡，除非它自尋死路，又當作別論。

[周顯 投資二三事]