經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：長和最壞情况或已過

【明報專訊】恒指昨跌172點，收報24,710點，成交金額1283億元。聯儲局重申會動用一切工具支持經濟，但沒有新的刺激措施或加碼入市，記者會後美股維持升勢，金價銀價則先升後回。港股期指結算日，早市炒上推高結算價，午後走勢急轉直下，仍未能走出24,500點至25,500點的區間。但市場風格更加多元化，不少個股昨日早市大漲後都未有隨大市回落。長和（0001）將於8月6日公布業績，或會標誌着最壞時間已過，短期有條件上試區間高位55元。

聯儲局主席鮑威爾沒有帶來驚喜，維持當前救市措施和入市規模，並希望財政政策力度更強更迅速。報道指白宮幕僚長梅多斯坦言與民主黨達成協議遙遙無期，預期當前每星期600美元的聯邦額外失業救濟金計劃，很可能在當地星期五到期後結束。由於派錢涉及數以千萬計的選民，其實兩黨都不希望成為額外補貼結束的元兇，仍有機會達成一些臨時協議，爭取更多時間談判。但國會將於8月休會，兩黨分歧又大，補貼計劃確實有結束的可能，故投資者正以股市下跌來宣示不滿，增加政客的壓力。

美股跌市 向政客施壓

港股先升後跌，ATM（阿里、騰訊及美團）為首的科技股早市走勢頗佳，本應有力向上突破，但受到美股期貨下跌、納指期貨更跌逾1％影響，市場失去破位的信心又掉頭沽貨。但ATM走勢不算差，仍維持上落市格局，SaaS概念則較為弱勢，尤其是微盟(2013)沽壓頗大。軟件股中金蝶（0268）非常強勢，由盈警後低位已彈升達30％，但金山軟件（3888）則跟不上。金軟的問題是主要資產都已分拆，包括金山辦工、金山雲等，兩股估值又高，整體沒有太多幻想空間。金蝶業績長期一般，透明度又低，但正因如此，當資金不斷炒作，大家也會幻想業務如何亮麗。

雖然昨日市况一般，但很多個股都有炒作。康希諾（6185）定出A股上市價為209.71元人民幣，股價升7.7%；中建材（3323）繼續炒作重組概念，升9.2％並以貼近全日最高位的11.96元收市，再創52周高。潤啤（0291）及青啤（0168）持續大升，百威（1876）昨日也追落後升5.5%。集團收市後公布中期業績，顯示復蘇速度相當快。第二季銷量按年跌6.1％，較首季下跌22.2％顯著改善，6月份更錄得集團在中國銷售歷史上的單月銷量新高，難怪啤酒股近期如此強勢。此外，醫藥股表現也不錯，中生製藥（1177）逆市升逾1％，石藥（1093）更漲5％。美元持續疲弱，港資股反彈，領展（0823）連升兩日，昨日升1.8%，新世界（0017）升近3%。

歐元英鎊上升 有利長和

美元疲弱主要是兌歐元、日圓等主要貨幣，新興市場與人民幣並沒跟隨升值，近期大幅跑輸金價。長和業務主要在歐洲和英國，過去數年匯價是一個利淡因素，現在反而成為利好。

此外，集團將於8月6日公布業績，市場估計純利會下跌30%左右，但最壞情况也成為過去。以今年的疲弱盈利，預料股息會同步下跌，但仍會有5厘股息率，昨日也見資金炒落後。暫時格局仍以49元至55元水平上落，但隨着全球經濟回升，明年業務回復增長，下半年有望進一步走高。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

港6月零售挫25％ 連跌17月 協會轟業主不減租 吳天海：需平衡自身能力
港6月零售挫25％ 連跌17月 協會轟業主不減租 吳天海：需平衡自身能力
食品店一枝獨秀 其餘第三季未樂觀
食品店一枝獨秀 其餘第三季未樂觀
稱減租逾10億 九置半年實賺38億
稱減租逾10億 九置半年實賺38億
恒隆地產半年實賺20億 中期息0.17元
恒隆地產半年實賺20億 中期息0.17元
港澳銷售跌一半 I.T首季料盈轉虧
港澳銷售跌一半 I.T首季料盈轉虧
聯儲局續放鴿 金管局再沽46億 鮑威爾：用盡工具支持經濟
聯儲局續放鴿 金管局再沽46億 鮑威爾：用盡工具支持經濟
WeLab Bank開業 推8%消費回贈
WeLab Bank開業 推8%消費回贈
恒大擬明年分拆物管上市
恒大擬明年分拆物管上市
太平洋航運上半年蝕2.2億美元
太平洋航運上半年蝕2.2億美元
浙江富商疑遭追收黃竹坑豪宅
浙江富商疑遭追收黃竹坑豪宅
百威6月中國銷售創單月高 下半年續好
百威6月中國銷售創單月高 下半年續好
萬達售芝加哥物業套21億
萬達售芝加哥物業套21億
渣打疫下信貸減值大增 上季盈利勝預期 倫敦股價急挫5%
渣打疫下信貸減值大增 上季盈利勝預期 倫敦股價急挫5%
美次季GDP跌32.9% 疫情加劇 經濟復蘇速度放緩
美次季GDP跌32.9% 疫情加劇 經濟復蘇速度放緩
華為智能手機出貨量首冠全球
華為智能手機出貨量首冠全球
高通140億售華為專利兼和解
高通140億售華為專利兼和解
劉宇亮：互聯網醫療 受惠政策環境技術
劉宇亮：互聯網醫療 受惠政策環境技術
黃智慧：石藥研發能力佳 伺機跟進
黃智慧：石藥研發能力佳 伺機跟進
張宗永：特斯拉成「空軍」至愛
張宗永：特斯拉成「空軍」至愛
盧駿匡：倘趨勢不變 恒指牛市二期在望
盧駿匡：倘趨勢不變 恒指牛市二期在望
美團默認與支付寶分手？
美團默認與支付寶分手？
冼國林告完康宏又收購
冼國林告完康宏又收購
張兆聰：中海外適合炒上落
張兆聰：中海外適合炒上落
周顯：匯控不應看太淡5理由
周顯：匯控不應看太淡5理由
湯文亮：這個世界充滿「真實謊言」
湯文亮：這個世界充滿「真實謊言」
「豪宅銷售天王」劉陳傳：台豪宅受惠台商回流港人移民
「豪宅銷售天王」劉陳傳：台豪宅受惠台商回流港人移民
疫情惡化 十大屋苑價量齊跌 7月成交料240宗 5個月新低
疫情惡化 十大屋苑價量齊跌 7月成交料240宗 5個月新低
雲海首宗二手「見血」實蝕8%
雲海首宗二手「見血」實蝕8%
一太：港豪宅半年跌4% 仍貴絕全球
一太：港豪宅半年跌4% 仍貴絕全球
帝御不足一周收8563票 超額45倍
帝御不足一周收8563票 超額45倍
大寶閣5房13萬租 36年前購入回報60厘
大寶閣5房13萬租 36年前購入回報60厘
新限聚令下 D2 Place開放予公眾午膳
新限聚令下 D2 Place開放予公眾午膳