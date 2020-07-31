盧駿匡：倘趨勢不變 恒指牛市二期在望

惟不少半新股仍然在創上市新高，意味在沒有「蟹貨」的情况下，升勢會較亮麗。至於消息股方面， 中國聖牧（1432）在蒙牛（2319）入股的好消息下急升，但消息已充分反映在股價上，料上升空間非常有限，不宜高追。 在沒有焦點的情况下，短期只適宜以打游擊的策略作短炒。

料恒指兩月內形成終極黃金交叉

執筆時7月尚未到最後一個交易日，但幾乎可以肯定本月的恒指平均市盈率是雙位數，因為由月初至今都是在十倍以上。雖然疫情仍然嚴峻，經濟復蘇未見曙光，但技術上已進入牛市一期。據過往經驗，在這段期間經濟仍然疲弱，公司業績表現遜色，因此現時出現牛市訊號，筆者並不感到意外。當大部分投資者都認定是牛市來臨的時候，應該已步入牛市二期。

假若有留意市寬，長線已開始逐步回升至年初水平，即是大約33%，距離40%的牛熊分界線已不遠矣。自從5月下旬開始，恒指50天線與250天線的距離已逐步收窄。現在只相差大約4.8%。假如勢頭不變，料兩個月內會形成終極黃金交叉，即是大約在9月下旬。屆時長線市寬有望已回升至40%以上，換言之，牛市二期可正式確認。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]