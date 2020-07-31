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張宗永 翼之聯想

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張宗永：特斯拉成「空軍」至愛

【明報專訊】特斯拉（Tesla）股價年初迄今飈升兩倍，市值逾2700億美元，超越豐田，成為全球最高市值「汽車公司」。名既來，謗亦隨之。高市值吸引了史上最大的「空軍」，特斯拉的短倉股值近200億美元。支持Tesla股價一個因素是Tesla中國市場的發展。中國大陸是全世界最大電動車市場，2019年中國大陸售出近2000萬輛車，當中118萬輛是電動車，佔比是5.9%，比美國高一倍。

在中國市場有否優勢 尚待證明

Tesla的上海超級車廠去年底已經投產，未來年產量可以達到25萬輛。但今年Tesla在中國賣出的車不過是1萬輛左右。根據最新公布的數字，特斯拉今年3月在中國賣了近1.7萬輛車，市場佔有率不足2%。中國有數以百計的電動車廠，Tesla的車是否有優勢，尚待證明。

Tesla 在2017年收購太陽能板製造商Solar City後，老闆馬斯克（Elon Musk）將Tesla Motors改名Tesla Inc。在馬斯克心目中，Tesla早已不是汽車公司而是科技公司。馬斯克充滿想法，其中一樣被廣為報道的創新企業是私人太空航行公司SpaceX。

香港大半受惠於減稅，曾為全世界人均擁有特斯拉比率最高城市，有不少朋友都是車主，縱使美國汽車製造的精細度不及德國和日本，車在落地後小毛病也不少，因為開風氣之先，品牌確實贏得不少「鐵粉」。馬斯克的個人魅力和作風亦令他成為特斯拉的最佳代言人。然而，從小股東的角度，坦白說，我是有保留的。

從小股東角度看 對Tesla有保留

近年因為參與Impact Investment，看了很多電池和電動車的商業計劃書。早前曾經在專欄說過：汽車的功能將會兩極化，一就是純粹享受的超豪華汽車，另一就是作交通用途的無人駕駛電動車。無人駕駛汽車初出道時很惹人注目，但2019年意外頻頻甚至奪去人命，步伐慢了下來。電動車的未來發展，無人駕駛影響至深。

[張宗永 翼之聯想]

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