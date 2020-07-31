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黃智慧：石藥研發能力佳 伺機跟進

【明報專訊】受到新冠肺炎疫情影響，各地採取隔離措拖，市場活動和藥品配送受到阻礙。石藥（1093）主要開發、生產和銷售醫藥及相關產品，產品組合多元化，在行業具領先優勢，今年首季度的業績尚算不俗，銷售收入61.25億元（人民幣，下同），按年增加11.5%，純利升21.8%至11.59億元，整體毛利率上升4個百分點至73.9%。

期內，神經系統疾病產品和抗腫瘤產品為主要的成藥產品，銷售收入分別為16.54億元和15.52億元，合計32.06億元，佔成藥業務的63.8%。集團日前公布，旗下開發的神經系統用藥「鹽酸度洛西汀腸溶膠囊(20mg、30mg、 60mg)」已獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，為國內該品種第二個通過質量和療效一致性評價的仿製藥。

反彈阻力17元 不跌穿14.5元續持有

集團積極增加研發投入，今年首季度研發費用按年增加23.2%至5.68億元，約佔成藥業務收入的11.3%。目前在研項目300餘項，其中小分子創新藥40餘項、大分子創新藥50餘項，新型製劑20餘項，集團預計未來三年將上市新產品超過50個，其中預計將不少於15個品種的市場空間超過10億元，以支持未來業務增長。走勢上，昨日裂口高開重上10天和20天線，企穩各主要平均線之上，MACD熊差距收窄， STC%K線升穿%D線，宜候低15.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力17元，不跌穿14.5元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

金利豐證券研究部經理

trurywong@kingston.com.hk

[黃智慧 焦點股]

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