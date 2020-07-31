劉宇亮：互聯網醫療 受惠政策環境技術

在國家大力扶持下，就以今年4月疫情期間，單計平安好醫生（1833）訪問人次已達11.1億，其App新註冊用戶增長10倍，行業發展飛快。

國家大力扶持 行業發展飛快

互聯網+醫療服務是指包括互聯網診療、互聯網醫院、遠程醫療服務、醫藥電商等業務體系。雖然業務大熱，但以上一份財報來計算，平安保險旗下的平安好醫生，和阿里巴巴旗下的阿里健康（0241）仍處於虧損狀態。唯獨京東（9618）旗下未有上市的京東健康率先實現了盈利，市傳京東已展開分拆京東健康的工作，最快料於今年底或明年初上市。根據京東2019年第三季度財報，京東健康在去年11月完成A輪優先股融資，估值約70億美元（折合約491億港元）。

京東健康強項為其全國規模最大的醫藥零售渠道，佔零售市場15%以上的份額，和其強大的供應鏈體系，如大部分零售醫藥可在日內送達。受惠疫情下，在港上市的平安好醫生和阿里健康股份今年已經倍翻，所以京東健康上市時市值可能已過千億。

港發展較遲緩 需急起直追

在政策推動下，加上新冠肺痰成為業務的加速催化劑；在技術上，人工智能、5G、雲計算等的應用亦會令「互聯網+醫療」發展更快、更廣和更普及。或許在創新科技產業發展比較遲緩的香港，乘着市民醫療服務需求大增的情况下，有需要在這領域急起直追。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]