高通140億售華為專利兼和解

高通股價昨早段飈升10%

鑑於中美在科技等領域的衝突日趨激烈，這項協議出人意表。高通稱，這項協議將推動未來銷售顯著增長，但未提及具體能帶來多少提振。受疫情影響，智能手機的銷售受壓，高通上季銷售額幾乎按年減半至48.9億美元，利潤按年跌60%至8.45億美元，但收入和利潤均已勝過分析師預期。高通預計，在計入華為所支付的許可費後，第四財季的銷售額將介乎73億至81億美元。

高通在發布會又透露，部分原定於9月發貨的5G晶片，將延至年底出貨，直指有合作伙伴的旗艦手機延期發布。高通未透露該手機商的名字，但普遍分析認為，高通是指新iPhone無法於9月推出。路透社接觸到的文件顯示，亞利桑那州等多個美國州份，正調查蘋果刻意減慢舊iPhone速度，是否違反欺詐交易行為法規。蘋果在2017年被揭發其iPhone手機變舊後速度變慢，令外界質疑蘋果是要促使用戶購買新機。蘋果之後承認，當舊手機的電池難以提供處理器所需的峰值電流，處理器速度就會變慢，否則手機可能突然關機。

（綜合報道）

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