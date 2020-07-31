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華為智能手機出貨量首冠全球

【明報專訊】市場研究機構Canalys的數據顯示，華為次季的智能手機出貨量首次超越三星電子，成為全球第一的智能手機供應商。Canalys稱，這是9年來首次有三星和蘋果以外的手機供應商，成為季度銷量冠軍。

面對美國制裁，華為的智能手機在海外市場銷售大減，但隨着內地次季的經濟活動逐漸恢復，其在本土市場的銷售仍然強勁，第二季其全球整體出貨量為5580萬部，按年跌5%。反觀三星次季飽受疫情衝擊，出貨量按年大跌30%至5370萬部。

Canalys資深分析師斯坦頓（Ben Stanton）稱，這結果非同尋常，一年前幾乎沒人能預料到，若非疫情影響，這情况不會發生。華為逾70%智能手機都在內地市場銷售。第二季華為在內地的銷售增長8%，但海外的出貨量下降了27%。

斯坦頓稱，華為充分利用中國經濟復蘇的機會，再次提振智能手機業務。對比下，三星智能手機在內地銷量極少，市場份額不到1%。

晶片需求大增 助谷三星利潤

三星雖在疫情期間手機銷售下跌，但家居工作的需要令全球數據中心對其DRAM記憶體晶片的需求大增，相關晶片價格更在上季升逾一成，有助三星利潤增長。上季營業利潤按年增長23.5%至8.15萬億韓圜（約528億港元），營業利潤率為15.4%，創2018年第四季以來新高。集團預期，其移動設備及電子產品需求將在下半年逐步恢復。手機業務疲軟的LG電子，次季營業利潤按年跌24%至4931億韓圜（約32億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]

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