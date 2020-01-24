美次季GDP跌32.9% 疫情加劇 經濟復蘇速度放緩

道指跌500點後跌幅收窄

道指早段跌500點，標普500指數及納指早段跌逾1%。至今早零時45分，道指跌233點，報26,304點；納指更倒升0.3%。在周四收市後公布業績的蘋果、亞馬遜、Alphabet及facebook，股價午夜前個別發展。聯儲局重申會動用所有工具支持經濟復蘇，美國10年期國債孳息率昨跌穿0.55厘，是3個月來首次。疫情持續恐影響原油需求，國際油價午夜前跌逾2%。疫情期間油價下滑，導致資產大規模減值，荷蘭皇家殼牌石油（Shell）次季經調整的盈利按年跌逾八成至6.38億美元；淨虧損為181億美元，當中包括168億美元的資產減值。

穆迪：經濟走出深淵需很長時間

穆迪分析的首席經濟師贊迪（Mark Zandi）稱，GDP數據突顯美國次季經濟所陷入的深淵，「這是很深、很黑的洞，要很長的時間才能走出來」。數據顯示，個人消費、出口、庫存、投資及各級政府開支在上季急劇萎縮，導致美國次季GDP急劇下降。為美國經濟活動貢獻三分之二的個人消費，在次季下跌25%。醫療保健、服裝及鞋履等貨品的支出下滑。庫存投資下降主要受汽車經銷商影響，設備投資也受到打擊。

分析預期，美國第三季GDP將恢復增長，但復蘇進度不確定。摩通的信用卡及借記卡交易追蹤顯示，消費者支出在5月至6月初上升，然後升勢開始停滯，至上周基本持平。追蹤1500萬個信用卡及借記卡帳戶交易的市場研究機構Facteus亦稱，餐廳支出在6月增加，但此後持平。首次申領失業救濟人數及持續申領失業救濟人數有所回升。在截至7月18日當周，持續申領人數按周增加86.7萬人，總數達1700萬人。

德次季GDP按季再跌10%

昨公布經濟數據的德國，繼首季GDP按季收縮2%後，次季GDP按季再跌10.1%，是1970年有紀錄以來最大跌幅，幾乎抹去過去10年的增長。德國聯邦統計局稱，上季的貨物及服務的進出口、家庭消費支出及機械設備資本，都出現大幅下滑。市場預期，今天（31日）稍後公布的歐元區次季GDP恐按季萎縮12％。昨公布的歐元區6月失業率升至7.8%。5月失業率上修至7.7%。

歐洲空巴在疫情下受創，次季收入按年大跌55%至83.2億歐元（約760億港元），經營虧損為12.26億歐元（約112億港元），虧損比預期大。空巴宣布，把長途寬體客機A350的每月產量再減至5架。該機型在4月已將每月產量由9.5架降至6架。

（綜合報道）

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